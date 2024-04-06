В Харькове в ходе ночной атаки РФ погибли шесть человек

В результате удара России по Харькову в ночь на субботу, 6 апреля, в Шевченковском районе города погибли шесть человек. Еще десять ранены, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Прилет" шахедов пришелся по жилой застройке - повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто", - говорится в его посте в Telegram.

По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего за ночь Россия задействовала 32 БПЛА для атак на Украину. Силам ПВО страны удалось сбить 28 беспилотников. Кроме того, утром 6 апреля ВС РФ запустили по Украине шесть крылатых ракет разных типов: три С-300 из Белгородской области, две Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одну ракету "Калибр" из акватории Черного моря.

Атаки России на Харьков

Сутками ранее, в ночь на 5 апреля, Игорь Терехов сообщил, что при атаке России на Харьков один из дронов Shahed попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах. В общей сложности погибли четыре человека, в том числе трое спасателей, убитых во время повторной атаки на жилой дом в другом месте. "Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи. Общее же количество раненых различной степени тяжести двенадцать", - написал градоначальник в Telegram.

1 апреля Игорь Терехов заявил в интервью украинскому онлайн-изданию Liga.net, что к тому моменту Россия уничтожила почти всю энергетическую структуру Харькова. Россия использует против Харькова новые снаряды большего радиуса действия - до 90 км, запуская их из Белгорода и области. При этом чаще всего используются комплексы С-300, снаряды от которых долетают до Харькова за 40 секунд, добавил он тогда.

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