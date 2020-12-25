 В Хабаровске последняя в 2020 году акция в поддержку Фургала собрала 50 человек | Новости из Германии о России | DW | 26.12.2020

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Россия

В Хабаровске последняя в 2020 году акция в поддержку Фургала собрала 50 человек

Люди вышли на митинг и шествие, несмотря на 20-градусный мороз. Очередная акция протеста была омрачена задержаниями.

Участница акции протеста в Хабаровске

Участница акции протеста в Хабаровске

В Хабаровске 26 декабря прошла очередная субботняя акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - последняя в уходящем, 2020 году. Несколько десятков человек собрались, несмотря на 20-градусный мороз: около 30 участвовали в митинге на площади Ленина и около 50 - в шествии по улицам города.

Как сообщил DW хабаровский журналист, главный редактор издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов, стихийная акция протеста началась по традиции в 12.00 по местному времени.  Примерно три десятка человек стояли небольшими группами и обсуждали политическую ситуацию в России. Несколько женщин держали в руках плакаты, но лозунги никто не скандировал.

Внезапно мужчина в красной куртке встал на бордюр клумбы и громко поздравил всех с наступающим новым годом. Сразу после этого полицейский с мегафоном стал требовать прекратить митинг под угрозой административной ответственности. Это возмутило нескольких пожилых женщин. "Мне девятый десяток идет. Я фашистов пережила. Давай, хватай меня!" - заявила одна из них. "Что за беспредел! Уже просто стоять и разговаривать на площади нельзя!" - громко возмущалась другая.

Шествие по улицам города

Примерно через полчаса протестующие начали шествие по тротуару улицы Муравьева-Амурского. На шествие собрались люди со всей площади, всего около 50 человек. Их сопровождали два десятка полицейских. Один из них, угрожая статьей 20.2 КОАП РФ, периодически требовал "прекратить незаконное шествие" и разойтись.

По пути к колонне присоединилась женщина с плакатом, на одной стороне которого было написано "Хабаровск, с Новым годом! Наше дело правое". Люди скандировали: "Я/Мы - Сергей Фургал!", "Руки прочь от журналистов!", "Жыве Беларусь!", "Банду Путина - под суд!" и другие лозунги. На улице Ленина участники стали расходиться по автобусным остановкам и магазинам.

Одиночные пикеты и задержание

Когда оставшиеся демонстранты подошли к пересечению улиц Ленина и Пушкина, на разных сторонах там уже стояли два человека в одиночных пикетах. Женщина держала плакат "Я/Мы - Сергей Фургал", а молодой мужчина - ватман с надписью "Если ты против Путина - посигналь". Но сигналили лишь одиночные автомобилисты.

Уже после завершения акции к журналистке канала RusNews Марии Нуйкиной подошли два человека в штатском. Показав ей удостоверения сотрудников полиции, они попросили Нуйкину проехать с ними. Девушка отказалась и попыталась уйти, но один из полицейских стал удерживать ее силой. На место приехал глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин. Он оттеснил сотрудников полиции от журналистки, чтобы та села в его машину, после чего они уехали.

Одиночная пикетчица

По сообщениям различных Telegram-каналов, а также соцсетей, в ходе этой акции протеста были задержаны в общей сложности от трех до шести человек.

Задержания участников акций

В целом в Хабаровске прошло уже почти 170 акций в поддержку Сергея Фургала. По данным мэрии города, за время проведения несанкционированных акций в крае пресечено около 500 административных правонарушений.

"По результатам рассмотрения дел судами принято 485 решений: выписано 322 штрафа на сумму более 3,5 млн рублей, 95 административных ареста, 41 - обязательные работы", - говорится в сообщении мэрии.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года во втором туре выборов краевого губернатора с большим отрывом опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Впоследствии его арестовали. Срок ареста продлен до 9 марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не прекращаются, их участники требуют отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

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    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

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    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

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    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


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