В Хабаровске последняя в 2020 году акция в поддержку Фургала собрала 50 человек

В Хабаровске 26 декабря прошла очередная субботняя акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - последняя в уходящем, 2020 году. Несколько десятков человек собрались, несмотря на 20-градусный мороз: около 30 участвовали в митинге на площади Ленина и около 50 - в шествии по улицам города.

Как сообщил DW хабаровский журналист, главный редактор издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов, стихийная акция протеста началась по традиции в 12.00 по местному времени. Примерно три десятка человек стояли небольшими группами и обсуждали политическую ситуацию в России. Несколько женщин держали в руках плакаты, но лозунги никто не скандировал.

Внезапно мужчина в красной куртке встал на бордюр клумбы и громко поздравил всех с наступающим новым годом. Сразу после этого полицейский с мегафоном стал требовать прекратить митинг под угрозой административной ответственности. Это возмутило нескольких пожилых женщин. "Мне девятый десяток идет. Я фашистов пережила. Давай, хватай меня!" - заявила одна из них. "Что за беспредел! Уже просто стоять и разговаривать на площади нельзя!" - громко возмущалась другая.

Шествие по улицам города

Примерно через полчаса протестующие начали шествие по тротуару улицы Муравьева-Амурского. На шествие собрались люди со всей площади, всего около 50 человек. Их сопровождали два десятка полицейских. Один из них, угрожая статьей 20.2 КОАП РФ, периодически требовал "прекратить незаконное шествие" и разойтись.

По пути к колонне присоединилась женщина с плакатом, на одной стороне которого было написано "Хабаровск, с Новым годом! Наше дело правое". Люди скандировали: "Я/Мы - Сергей Фургал!", "Руки прочь от журналистов!", "Жыве Беларусь!", "Банду Путина - под суд!" и другие лозунги. На улице Ленина участники стали расходиться по автобусным остановкам и магазинам.

Одиночные пикеты и задержание

Когда оставшиеся демонстранты подошли к пересечению улиц Ленина и Пушкина, на разных сторонах там уже стояли два человека в одиночных пикетах. Женщина держала плакат "Я/Мы - Сергей Фургал", а молодой мужчина - ватман с надписью "Если ты против Путина - посигналь". Но сигналили лишь одиночные автомобилисты.

Уже после завершения акции к журналистке канала RusNews Марии Нуйкиной подошли два человека в штатском. Показав ей удостоверения сотрудников полиции, они попросили Нуйкину проехать с ними. Девушка отказалась и попыталась уйти, но один из полицейских стал удерживать ее силой. На место приехал глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин. Он оттеснил сотрудников полиции от журналистки, чтобы та села в его машину, после чего они уехали.

По сообщениям различных Telegram-каналов, а также соцсетей, в ходе этой акции протеста были задержаны в общей сложности от трех до шести человек.

Задержания участников акций

В целом в Хабаровске прошло уже почти 170 акций в поддержку Сергея Фургала. По данным мэрии города, за время проведения несанкционированных акций в крае пресечено около 500 административных правонарушений.

"По результатам рассмотрения дел судами принято 485 решений: выписано 322 штрафа на сумму более 3,5 млн рублей, 95 административных ареста, 41 - обязательные работы", - говорится в сообщении мэрии.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года во втором туре выборов краевого губернатора с большим отрывом опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Впоследствии его арестовали. Срок ареста продлен до 9 марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не прекращаются, их участники требуют отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.

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