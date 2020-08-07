Власти Хабаровска опровергли отмену запрета чиновникам на полеты бизнес-классом

Власти Хабаровского края опровергли информацию об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса. Публикацию проекта соответствующего постановления на хабаровском портале правовой информации они назвали "самодеятельностью и аппаратной диверсией", пишет в субботу, 8 августа, РИА "Новости".

"Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", - цитирует агентство заявление пресс-службы краевого правительства.

В свою очередь временный исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев также опроверг информацию об отмене запрета чиновникам на полеты бизнес-классом и призвал не верить фейкам. Он также сообщил, что 5 августа подписал постановление, обязывающее чиновников летать эконом-классом, пишет далее РИА "Новости".

Проект постановления был опубликован на официальном портале

Накануне на портале правовой информации Хабаровского края был опубликован проект постановления Дегтярева об отмене введенного ранее запрета на перелеты бизнес-классом для чиновников. В документе указывалось, что членам краевого правительства будут возмещаться расходы по служебным перелетам в пределах РФ по тарифу бизнес-класса. Как следовало из текста документа, соответствующие изменения нацелены на "повышение эффективности деятельности правительства Хабаровского края".

Запрет на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников экс-губернатор края Сергей Фургал ввел в марте 2019 года. Эти ограничения коснулись всех членов краевого правительства, кроме его трех первых зампредов. Комментируя свое решение, Фургал заявил тогда, что оно вызвано "чехардой с ценами", а перелеты чиновников бизнес-классом за бюджетный счет - "несправедливость по отношению к большинству жителей Хабаровского края", пишет хабаровское онлайн-издание Dvhab.ru.

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