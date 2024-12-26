В Гусь-Хрустальном водитель врезался в военкомат

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на автомобиле врезался в здание военкомата и поджег машину. Местный мэр назвал героя инцидента "жертвой украинских мошенников" и призвал гусевчан быть бдительнее.

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области России мужчина на автомобиле врезался в здание местного военного комиссариата и совершил поджег машины, сообщил мэр города Алексей Соколов в Telegram вечером в среду, 25 декабря. Он обвинил в случившемся представителей Украины. "Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджег автомобиль", - говорится в сообщении местного главы.

Соколов уточнил, что пожар потушен, а подозреваемый задержан и дает показания полиции. Мэр призвал гусевчан "внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия", напомнив, что за них "грозит до 20 лет лишения свободы".

В РФ - крупнейшая волна поджогов с начала войны

С 13 декабря в России произошло как минимум 50 поджогов в результате влияния неких "телефонных мошенников", подсчитало издание "Медиазона" 24 декабря. По данным журналистов, это самая крупная волна атак с начала войны в Украине. Основное количество атак пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Суммарно с 13 декабря там было совершено более 30 атак.

Большая часть атак пришлась на 20 и 21 декабря, говорится в сообщении. Нападениям подвергались банки, полицейские машины, почтовые отделения, отделения МФЦ и другие объекты на территории РФ. Как минимум шестерых задержанных за поджоги в эту волну обвинили в терроризме. Еще одиннадцати из них вменяют умышленное повреждение имущества, отмечают журналисты.

Не первая волна поджогов в России

В России ранее уже отмечалось несколько волн поджогов. Так, в июле 2023 года поджигали в основном военкоматы. Почти все задержанные не выступали против войны или принудительного призыва, а, судя по их рассказам, становились жертвами телефонных мошенников.

До этого волна аналогичных ЧП началась после объявления мобилизации осенью 2022 года. В ФСБ тогда заявили, что "в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур".