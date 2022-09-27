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Пробка на российско-грузинской границе
Пробка на российско-грузинской границеФото: Olga Smolskaya/SNA/IMAGO
КонфликтыУкраина

В Грузии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Виталий Кропман
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 сентября.

https://www.dw.com/ru/v-gruzii-ne-vidat-osnovanij-dla-zakrytia-granicy-s-rossiej/a-63247129

На 216-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 27 сентября (время московское).

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Граждан Болгарии призвали отказаться от поездок в Россию. "В связи с ухудшением ситуации министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно быстрее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении. Дипломаты советуют болгарским гражданам, остающимся на территории России, проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, при этом со всей осторожностью учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

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Министерство обороны РФ не планирует обращаться к государственным органам других стран для принудительного возвращения россиян. "Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует", - цитирует сообщение военного ведомства агентство "Интерфакс".

Санкции Новой Зеландии в отношении окружения Путина

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Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута
Нанаия МахутаФото: Hagen Hopkins/Getty Images

Новая Зеландия "вводит дополнительные санкции против членов ближайшего окружения президента Путина и других представителей российской политической элиты". "Украина четко дала понять, что важнейшие действия, которые мы можем предпринять, чтобы помочь им - это наши санкции и поддержка их в конфликте, как мы продолжаем это делать", - заявила глава МИД страны Нанаия Махута. "Среди тех, против кого сегодня введены санкции, - федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности России, родственники Путина и Рамзан Кадыров, президент Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

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Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что у республики нет оснований закрывать границу с Россией. "Граждане России годами посещают Грузию, поэтому мы не будем сейчас ставить препятствия этому процессу", -отметил политик. По его словами, границу с Грузией ежедневно переходят около 10 тыс. россиян, что примерно на 45 процентов больше, чем до объявления в России мобилизации. Правительство принимает меры по усилению контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Хроника событий 27 сентября 00.00 - 14.59 >>>

Хроника событий 26 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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