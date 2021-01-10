 В Грозном строят мечеть имени Рамзана Кадырова | Новости из Германии о России | DW | 11.01.2021

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Россия

В Грозном строят мечеть имени Рамзана Кадырова

Решение назвать новую мечеть именем Рамзана Кадырова "принято по многочисленным просьбам жителей республики, вопреки его желанию", утверждают местные СМИ.

Вид на Грозный и на мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова

Вид на Грозный и на мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова

В столице Чечни будет построена мечеть имени Рамзана Кадырова, передают в понедельник, 11 января, местные СМИ. Как пишет издание "Чечня сегодня", капсулу под строительство мечети вместимостью в две тысячи человек, которая будет носить имя главы республики, заложили в Ахматовском районе Грозного.

Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" сообщает, что решение назвать новую мечеть именем Рамзана Кадырова "принято по многочисленным просьбам жителей республики, вопреки его желанию". По информации ЧГТРК, курировать строительство будет помощник главы Чечни Амруди Эдильгириев.

В 2008 году в Грозном была построена одна из крупнейших мечетей Европы "Сердце Чечни", названная в честь убитого президента республики, отца ее нынешнего главы Ахмата Кадырова. В 2014 году в чеченском городе Аргун открыта мечеть имени его вдовы, матери Рамзана Кадырова - Аймани Кадыровой.

В 2019 году мечеть в городе Шали открыта мечеть, которую изначально предполагалось назвать именем Рамзана Кадырова, но на церемонии открытия он заявил, что мечеть получит имя пророка Мухаммеда.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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