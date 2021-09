В Греции умер автор музыки к танцу сиртаки Теодоракис

Великий и загадочный: Леонард Коэн

Поэт и писатель

Свою творческую карьеру Леонард Коэн начал в 1950-х годах. Во время учебы в канадском университете Макгилла он издал несколько сборников стихов - "Let Us Compare Mythologies" и "The Spice-Box of Earth". В 1963 году вышел его первый роман под названием "The Favourite Game".