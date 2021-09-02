В Греции умер автор музыки к танцу сиртаки Теодоракис

Известный греческий композитор, автор мелодии к танцу сиртаки, Микис Теодоракис скончался на 97-м году жизни в своем доме в центре Афин. Депутаты парламента Греции в четверг, 2 сентября, почтили память музыканта минутой молчания. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Как напомнило агентство AP, в последние годы Теодоракиса неоднократно госпитализировали, он страдал от проблем с сердцем.

"Мы потеряли часть души Греции"

Соболезнования в связи с уходом композитора уже высказал целый ряд политических и культурных деятелей. "Сегодня мы потеряли часть души Греции. Микиса Теодоракиса, Микиса - учителя, интеллектуала, радикала... Наш Микис ушел", - сказала министр культуры и спорта Лина Мендони.

"Его творчество - это постоянная конфронтация с несправедливостью и пораженчеством, новая борьба и сопротивление", - отметили в Коммунистической партии Греции.

Широко известен музыкой к фильму "Грек Зорба"

Теодоракис широко известен музыкой к фильму "Грек Зорба" Михалиса Какоянниса, удостоенного трех премий "Оскар". Для ленты и была создана мелодия к сиртаки, в основу которого легли движения старинного греческого танца воинов - хасапико.

Композитор - автор многочисленных симфоний, камерных произведений, а также популярных песен и танцев в народном стиле (циклы "Лирика", "Дионис", "Федра", "Море").

Подвергался пыткам в концлагере

Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении Сопротивления. Был схвачен нацистами и подвергся пыткам.

В годы гражданской войны в Греции музыкант был отправлен в ссылку на остров Икария, а затем помещен в концлагерь на острове Макронисос, где также стал жертвой пыток и избиений.

"Я - не коммунист, не социал-демократ, а свободный человек"

В1970 году Теодоракис был освобожден, после чего уехал во Францию. Вернуться в Грецию он смог в 1974 году - после падения военной хунты.

Музыкант дважды избирался в парламент - причем от разных политических сил: греческой Компартии и консервативной "Новая демократия".

"Я - не коммунист, не социал-демократ и не кто-либо другой. Я - свободный человек", - сказал он в одном из своих интервью.

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