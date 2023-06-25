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В Греции проходят повторные парламентские выборы

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Явным фаворитом на выборах в Греции является консервативная правящая партия "Новая демократия". Оппозиционной левой партии СИРИЗА прочат второе место.

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Фаворит на выборах - премьер-инистр Кириакос Мицотакис
Фаворит на выборах - премьер-инистр Кириакос МицотакисФото: Kostas Tzoumas/ANE Edition/IMAGO

В Греции утром в воскресенье, 25 июня, начались повторные парламентские выборы. Явным фаворитом является консервативная правящая партия "Новая демократия" премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса. Оппозиционной левой партии СИРИЗА бывшего премьера Алексиса Ципраса прочат второе место.

Согласно последним опросам, партию Мицотакиса готовы поддержать более 40 процентов избирателей, а СИРИЗУ - около 20 процентов. В парламенте Греции 300 мест.

По итогам предыдущего голосования, которое состоялось 21 мая, победу одержала "Новая демократия". Однако правоцентристам не удалось сформировать однопартийное правительство, и это привело к новому раунду выборов.

Хорошие шансы у правящей партии

Второй раунд выборов в Греции проводится по усиленно-пропорциональной системе, предусматривающей автоматический бонус в виде не менее чем 20 мандатов для победившей партии, потому если "Новой демократии" удастся набрать около 40 процентов, то она сможет и впредь комфортно править в парламенте в одиночку, располагая необходимым большинством мест.

Всего в выборах участвуют кандидаты от 32 партий.

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