В госкомпаниях РФ возродят уроки политинформации времен СССР

В России в государственных организациях и компаниях с государственным участием решено усилить политработу в трудовых коллективах, чтобы обеспечить "осознанное голосование" их сотрудников на выборах. Конкретные меры такой работы описаны в брошюре "Памятка замполита", которую сейчас распространяют среди чиновников и госкомпаний в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщило в среду, 25 декабря, издание "Верстка".

Памятку разработали подконтрольный государству "Фонд развития социальных инициатив" и полпредство президента РФ на Дальнем Востоке, рассказали "Верстке" два источника в регионе. "Осознанное голосование" на выборах всех уровней названо в брошюре "ключевым показателем эффективности" деятельности политработников, которых будут обучать в "Центрах управления регионами" при структурах автономной некоммерческой организации (АНО) "Диалог регионы". Идеи, на которые должны ориентироваться "правильные" избиратели, совпадают с ключевыми тезисами российских властей и правящей партии "Единая Россия".

Укрепление традиционных ценностей в коллективе

Политруки в госкомпаниях должны работать над "укреплением традиционных ценностей в коллективе"- "коллективизма", "патриотизма", "служения Отечеству и ответственности за его судьбу", "крепкой семьи", "исторической памяти" и т. п. Для обеспечения "осознанного голосования" ответственным за политработу предлагают создавать информационные стенды, а в качестве аналогов стенгазет авторы брошюры назвали рабочие чаты, которые должны модерироваться специалистами.

С помощью чатов, личных и коллективных бесед, а также анкетирований политработники смогут оценивать реальные настроения сотрудников. В брошюре также сказано, что влиять на эти настроения лучше всего через "неформальных лидеров" коллектива, которых будут вербовать политруки.

Лекции по политинформации

Политруки также должны регулярно читать лекции по политинформации - онлайн и очно. Лекционный план будет составляться с учетом информационной повестки. Кроме того, в ДФО создан закрытый Telegram-бот "Политрук", в котором доступны материалы для уроков "политграмотности". "Подобрать нужных лекторов помогут во внутриполитических блоках регионов ДФО с помощью проекта "Школа комиссаров", а также во взаимодействии с обществом "Знание", - отмечается в документе.

Памятка особо рассказывает об организации "структуры осознанного голосования" в госкомпаниях. Политработник руководит "региональными ответственными", которым подчиняются "ответственные в подведомственных организациях", непосредственно управляющие "бригадирами агитаторов" и самими "агитаторами". Также политруков обязывают проверять уровень лояльности работников, информировать о "нужных" кандидатах, инициировать и контролировать явку на выборах и составлять списки сотрудников, говорится в материалах.

Нарушение законодательства РФ

"Верстка" обращает внимание на то, что как минимум два заключительных пункта прямо нарушают законодательство РФ, поскольку за принуждение и контроль над волеизъявлением граждан установлена уголовная ответственность.

В начале года издание "Медуза" писало, что президент РФ Владимир Путин еще в феврале 2023 года поручил создать во всех федеральных госучреждениях должности замруководителя по общественно-политической работе. Согласно секретному указу, новых политработников предлагалось искать внутри самих госструктур, прежде всего среди уже работающих замов. При этом их кандидатуры необходимо согласовывать с администрацией президента.