 В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2020

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Россия

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Из-за трехдневного голосования процесс выборов вышел из-под контроля, считают авторы инициативы из "Справедливой России". С ними не согласна глава ЦИК России Элла Памфилова.

Здание Государственной Думы в Москве

Депутаты "Справедливой России", в том числе и лидер партии Сергей Миронов, предложили отменить принятый в июле 2020 года закон, позволяющий голосовать на выборах в течение нескольких дней. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Госдуму в четверг, 17 сентября.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы указали, что голосование в течение нескольких дней и организация голосования вне специальных помещений были оправданы в условиях пандемии, однако, по оценке депутатов, этот закон привел к тому, что избирательный процесс стало сложнее контролировать с помощью наблюдателей и видеокамер. Это "не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства" в ходе выборов, подчеркнули авторы идеи.

Памфилова: предложите альтернативу трехдневному голосованию

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отнеслась к законодательной инициативе "Справедливой России" скептически и согласилась комментировать ее только в том случае, если в Думе "дойдет до серьезного обсуждения этого вопроса", сообщает "Интерфакс". При этом глава Центризбиркома посоветовала справедливороссам "хорошенько продумывать последствия своих инициатив и уж если предлагать, то предлагать какую-то разумную альтернативу, которая бы снимала те проблемы, которые есть".

Нарушения на региональных выборах в России

В ночь на 14 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах в органы власти разного уровня в 83 регионах России. Российское движение в защиту прав избирателей "Голос" при этом заявило о многочисленных и демонстративных нарушениях законодательства. "Поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий можно охарактеризовать как "правовой произвол". В движении "Голос" такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом, в том числе - прав наблюдателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних 4 лет", - сообщило НПО в воскресенье, 13 сентября.

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  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Три дня на выборы: новые возможности для фальсификаций?

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