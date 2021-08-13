В Госдуму внесен законопроект, позволяющий изымать загранпаспорт у должников

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у граждан России, признанных судом должниками. Сведения о регистрации материалов приводятся в четверг, 12 августа, на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Документы, в частности, предполагают внесение ряда изменений в порядок выезда из РФ и въезда в страну. После "исполнения своих обязательств" покрывший задолженность сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать этот документ наделяются дознаватели службы принудительного исполнения.
Кроме того, ограничения на выезд возможны, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда, отмечает агентство "Интерфакс".
Граждан будут уведомлять
Кроме того, вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести до него эту информацию. "В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления", - указывает в этой связи председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Из-за долгов ограничен выезд из России для 3,8 млн человек
Наконец, в проекте указаны основания для признания заграничных паспортов недействительными. Так, это будет происходить в случае в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. Другие причины - оформление паспорта по недостоверным бумагам или его потеря владельцем.
По данным на начало 2021 года, в списке должников, которым закрыт выезд из России, числятся более 3,8 млн человек. По сведениям российских властей, чаще всего ограничения на выезд применяются к гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.
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Автор: Сергей Елкин