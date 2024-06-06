В Госдуму внесен законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты трех фракций Госдумы РФ предлагают вернуться к традиционным государственным экзаменам при окончании школы и поступлении в вузы.

Законопроект об отказе от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) внесен в Госдуму РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента России в четверг, 6 июня.

Как уточняет онлайн-издание "Новая газета. Европа", документ подписали 14 депутатов из трех фракций (КПРФ, ЛДПР и СР) и один сенатор: "Среди них - председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, заместитель главы фракции Андрей Луговой и заместитель председателя ГД Борис Чернышов - от ЛДПР, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова - от "Справедливой России", председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина - от КПРФ".

Согласно законопроекту, единый госэкзамен должен быть заменен в России государственными экзаменами в том виде, в каком их проводили до появления ЕГЭ в 2009 году.

Аргументы за отмену ЕГЭ и против нее

В пояснительной записке, опубликованной в Telegram-канале РИА "Новости", говорится, что "реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования".

Авторы законопроекта пишут также, что благодаря ЕГЭ увеличилась мобильность абитуриентов, но одновременно возросла и вероятность появления у домохозяйств дополнительных расходов, связанных с переездом студентов к месту учебы.

Законопроекты об отмене ЕГЭ вносили в Госдуму и раньше, однако они не были поддержаны правительством РФ, которое поясняло, что такая отмена "снизит доступность высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей", указано далее в пояснительной записке.

По словам главы Института развития образования ВШЭ Ирины Абанкиной, которую цитирует "Новая газета. Европа", отказ от ЕГЭ "создаст угрозу качеству образования, независимости оценки (знаний) от школы, и конечно потакает в буквальном смысле слова возврату в советские времена".