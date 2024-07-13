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В Госдуму РФ внесли проект наказаний за вооруженный мятеж

Даниил Сотников
13 июля 2024 г.

Правительство предлагает ужесточить наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения.

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Военная техника на улицах Ростова-на-Дону во время мятежа Пригожина
Военная техника на улицах Ростова-на-Дону во время мятежа ПригожинаФото: Erik Romanenko/ITAR-TASS/IMAGO

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении наказания за вооруженный мятеж. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента в субботу, 13 июля.

Изменения предлагается внести в статьи УК 279 "Вооруженный мятеж" и 275 "Государственная измена". Как говорится в пояснительно записке к законопроекту, в уголовном кодексе не предусмотрена какая-либо "дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие" в вооруженном мятеже. Правительство поэтому предлагает применять статью в зависимости от "степени вовлеченности" в мятеж - организация или руководство и участие - и от тяжести наступивших последствий.

За организацию мятежа предлагается наказывать на срок от 15 до 20 лет, за участие - от 12 до 20, а если мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, наказание может составить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Возможность избежать наказания за мятеж

Кроме того, авторы инициативы предложили предусмотреть в законе возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если человек "добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба". "Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий", - говорится в пояснительно записке.

Правительство одобрило внесенные в Госдуму предложения 24 июня - в годовщину мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. При этом в В Госдуме отрицали связь внесения поправок с годовщиной мятежа. "Если закону чего-то не достает, не к дате неважно когда, поправки следует готовить и вносить", - говорил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

 

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