В Госдуму РФ внесли проект наказаний за вооруженный мятеж

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении наказания за вооруженный мятеж. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента в субботу, 13 июля.

Изменения предлагается внести в статьи УК 279 "Вооруженный мятеж" и 275 "Государственная измена". Как говорится в пояснительно записке к законопроекту, в уголовном кодексе не предусмотрена какая-либо "дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие" в вооруженном мятеже. Правительство поэтому предлагает применять статью в зависимости от "степени вовлеченности" в мятеж - организация или руководство и участие - и от тяжести наступивших последствий.

За организацию мятежа предлагается наказывать на срок от 15 до 20 лет, за участие - от 12 до 20, а если мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, наказание может составить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Возможность избежать наказания за мятеж

Кроме того, авторы инициативы предложили предусмотреть в законе возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если человек "добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба". "Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий", - говорится в пояснительно записке.

Правительство одобрило внесенные в Госдуму предложения 24 июня - в годовщину мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. При этом в В Госдуме отрицали связь внесения поправок с годовщиной мятежа. "Если закону чего-то не достает, не к дате неважно когда, поправки следует готовить и вносить", - говорил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.