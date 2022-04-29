В Госдуме предложили вернуть Литву в СССР: при чем тут война в Украине. DW Новости (09.06.2022)

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На растущую угрозу со стороны РФ на протяжении последних лет особенно часто обращали страны Балтии. Как и Украина, они ранее входили в СССР, поэтому больше других стран ЕС опасаются возможной агрессии со стороны России. На этом фоне в Москве решили, похоже, подлить масла в огонь. В Госдуму внесен законопроект об отмене постановления времен СССР о признании независимости Литвы. Что это значит?