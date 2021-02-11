В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов

Депутаты российской Госдумы подготовили поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Российские законодатели предложили считать формой реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах, а также установить уголовную ответственность за "оскорбление памяти защитников Отечества".

"Никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути", - заявила заместитель председателя Госдумы и один из авторов законопроекта Ирина Яровая.

Поправки в законопроект о защите исторической памяти

Поправки вносят ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Кроме того, изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

Авторами поправок, помимо Яровой, выступили председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

В 2014 году по инициативе Ирины Яровой впервые принят закон об ответственности за реабилитацию нацизма.

Смотрите также: