 В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие данных силовиков | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Госдуме хотят в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие данных силовиков

Депутаты Госдумы обеспокоены "расширением практики несанкционированного опубликования" личных данных силовиков. Законопроект вводит наказание за получение информации с ограниченным доступом "любым незаконным способом".

Российские полицейские задерживают журналистку во время протестной акции в Москве

Российские полицейские задерживают журналистку во время протестной акции в Москве (фото из архива)

В российской Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за раскрытие личных данных силовиков. Такое предложение содержится в поправках к законопроекту о штрафах за разглашение ограниченно доступных данных лицами, получившими их по службе, сообщила газета "Коммерсант" в пятницу, 14 мая.

Соответствующие поправки внес депутат Госдумы от "Единой России" Василий Пискарев. Предлагается увеличить с одной до десяти тысяч рублей штрафы за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, лицом, которое получило эту информацию в связи с исполнением служебных обязанностей (статья 13.14 КоАП).

Ко второму чтению законопроекта поступило предложение дополнить кодекс новой статьей - 13.14.1, которая вводит наказание за "получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом". Штраф за это составит до 10 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей - для юридических.

Обоснование поправок

Предлагается также повысить штрафы за "нарушение требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе" (статья 17.13 КоАП) с 500 рублей до 70 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для должностных лиц.

В пояснительной записке к документу указывается, что в настоящее время "расширяется практика несанкционированного опубликования" сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни силовиков.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 03:43

Во время несанкционированных акций задерживали не только протестующих, но наказать власть хочет всех (04.02.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

"Избивали до допроса и после допроса": о чем рассказал координатор "Открытой России" (18.08.2020)  

Силовики Путина в санкционном списке: почему ЕС не тронул олигархов. DW Новости (22.02.2021)  

Также по теме

Russland Moskau | Protest der Opposition | Polizei

В Госдуме предложили засекретить личные данные силовиков 08.12.2020

Согласно новому законопроекту, личные данные сотрудников правоохранительных органов и военных, а также сведения об их имуществе могут быть засекречены даже при отсутствии угрозы жизни.

Russland Moskau Duma

В России резко повышают штрафы за нарушения при предвыборной агитации 17.02.2021

Госдума приняла закон о многократном увеличении штрафов в окончательном чтении. ЦИК получает право инициировать блокировки в интернете.

Symbolbild - russischer Rubel

За нарушение финансирования митинга в РФ вводятся штрафы до 200 тыс. рублей 24.12.2020

Российская Госдума в первом чтении одобрила закон о нарушении сбора средств на организацию митинга.

Реклама

Самые читаемые

Армия Израиля атаковала сектор Газа наземными подразделениями  

В Беларуси оппозиционерке Марии Колесниковой предъявлены обвинения  

Правда о Второй мировой войне. Что говорят эксперты из ФРГ, РФ и Беларуси  