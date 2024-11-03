В Госдуме хотят проводить в РФ лотерею для роста рождаемости

В России следует проводить лотерею для новорожденных, чтобы повысить рождаемость в стране, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. "Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома", - цитирует законодателя госагентство "РИА Новости" в воскресенье, 3 ноября.

По мнению Чернышова, реализация такого проекта побудит россиян создавать семьи и заводить детей, а сама программа привлечет внимание к вопросам рождаемости и, как следствие, "будет способствовать улучшению демографической ситуации в России".

В продолжение идеи вице-спикер Думы добавил, что участие в таких лотереях можно сделать автоматическим, просто используя списки новорожденных из загсов. По его словам, подобные инициативы уже были реализованы в Ленинградской области и Хабаровске. "В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей регулярно покупают билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип является тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", - подытожил представитель властей РФ.

Путин призвал россиян заводить "по 7-8 детей и больше"

В конце ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась со "сложнейшими демографическими вызовами", которые нужно преодолевать путем возрождения традиций многодетности в семьях. Он заявил, что "у бабушек, прабабушек нынешних россиян" в семьях якобы было "по семь-восемь детей, а то и больше". "Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России", - цитировала Путина его пресс-служба.

Вопреки призывам Путина, рождаемость в России продолжает снижаться. По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года в стране родилось 599,6 тыс. младенцев - на 16,6 тыс. меньше, чем за тот же период 2023 года. Таким образом, число рождений снизилось еще почти на 3 процента по сравнению с прошлым годом, который показал самую низкую рождаемость с 1999 года, уточняет интернет-издание The Moscow Times (МТ). При этом среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста за последние 12 месяцев опустилось до 1,442 - самого низкого значения с 2008 года.

В Российской академии наук призвали в связи с негативными трендами провести "специальную демографическую операцию", пишет МТ. В частности, российские академики предложили массово переселить россиян в села, где они "смогут завести" многодетные семьи.