Госдеп США выразил обеспокоенность из-за пропажи Навального

Государственный департамент США в воскресенье, 24 декабря, выразил обеспокоенность из-за исчезновения российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии.

"Мы глубоко обеспокоены местонахождением Алексея Навального, который уже почти три недели числится пропавшим без вести в российских тюрьмах", - написал в соцсети Х госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал российские власти "немедленно освободить" Навального и "положить конец продолжающимся репрессиям против независимых голосов в России".

Связи с Навальным нет уже 18 дней

Соратники, адвокаты и родственники Навального не могут с ним связаться с 6 декабря, а сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Никакой подтвержденной информации о том, где он может находиться сейчас, нет. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а в ЕС и США призывают Россию незамедлительно предоставить информацию о нем. "Его следует немедленно освободить. Более того, он никогда не должен был попадать в тюрьму", - заявил, в частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

15 декабря ФСИН сообщила о переводе Навального в другую колонию, а 18 декабря стало известно, что суды, рассматривающие иски Навального на условия содержания в колонии приостановили данные процессы до установления его местонахождения.

ООН требует от РФ предоставить актуальные данные об оппозиционере

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало Россию предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья отбывающего реальный срок заключения российского оппозиционера Алексея Навального. "Я очень обеспокоена тем, что российские власти в течение столь длительного времени не сообщают о местонахождении и состоянии здоровья Алексея Навального, что фактически равносильно его насильственному исчезновению", - заявила в минувший понедельник специальный докладчик ООН по ситуации в области прав человека в РФ Мариана Кацарова.

Она указала на продолжающееся уже долгое время жестокое обращение с Навальным в колонии и отсутствие у него доступа к адекватной медицинской помощи с 17 января 2021 года, повлекшее за собой ухудшение его здоровья и большие риски для жизни.

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