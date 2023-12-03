В городах Германии снова прошли пропалестинские акции

Тысячи людей в субботу, 2 декабря, приняли участие в пропалестинских демонстрациях в ряде городов Германии. Как сообщил представитель столичной полиции, в Берлине около двух тысяч человек устроили шествие через районы Веддинг, Пренцлауэр Берг и Митте под лозунгом "Остановите геноцид в секторе Газа". В отдельных случаях участники демонстрации делали устные заявления или держали плакаты, "содержание которых было релевантно с точки зрения уголовного права", указал представитель полиции. Нескольких участников акции задержали для проверки документов.

В тот же день в другом районе Берлина - Кройцберге - прошла акция солидарности с Палестинской национальной автономией. По данным полиции, на мероприятии обошлось без правонарушений. Организаторы заявляли к участию 3000 человек, однако пришло 430 человек, указали в полиции.

Пропалестинские акции в Гамбурге и Дюссельдорфе

В Гамбурге 2 декабря состоялась согласованная демонстрация солидарности с жителями палестинских территорий. Полиция оценила число пришедших на нее людей в 350, а корреспондент агентства dpa насчитал более 1000. Правонарушений до позднего вечера зафиксировано не было.

Менее крупные акции солидарности с палестинцами состоялись и в некоторых других городах Германии. В частности, в Дюссельдорфе на улицы вышли около 200 человек. В преддверии этой акции полиция объявила о запрете на такие лозунги, как "Остановите геноцид" и "Остановите истребление народа". Административный суд Дюссельдорфа посчитал этот запрет уместным. Однако Высший административный суд в Мюнстере впоследствии отменил его, сочтя, что в подобных формулировках нет состава уголовного преступления. "Кроме того, не ясно, в какой степени подобные лозунги одобряют преступления ХАМАС, особенно террористическое нападение (на Израиль. - Ред.)", - указала представительница суда.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения нескольких десятков заложников. Между тем стало известно о гибели пятерых заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в секторе Газа.

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