При пожаре в здании НИИ под Москвой погибли люди

Как минимум два человека погибли при пожаре, вспыхнувшем в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине, еще несколько человек оказались заблокированы. По данным ТАСС, уже в горящем здании прогремел взрыв.

В городе Фрязино Московской области вспыхнул пожар в здании НИИ "Платан". МЧС России сообщило в понедельник, 24 июня, что огонь охватил четыре этажа - с 5-го по 8-й, в помещениях, по предварительным данным ведомства, заблокированы 9 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пишет, что при пожаре погибли два человека.

На публикуемых в соцсетях фотографиях и видео видно, что из окон восьмиэтажного здания валит черный дым, сотрудники института высовываются из разбитых окон, зовут на помощь, машут руками и даже прыгают вниз. МЧС сообщило, что спасателям удалось эвакуировать одного человека.

В горящем здании прогремел взрыв

Агентство ТАСС передает со ссылкой на оперативные службы, что в горящем здании произошел взрыв. "Причиной взрыва в горящем здании в подмосковном Фрязине стал газовый баллон", - уточнил собеседник агентства.

Как пишет Telegram-канал "Сирена", внутри здания произошло обрушение конструкции, от него отлетают горящие куски обшивки. На месте работают более 100 специалистов и 40 единиц техники, для помощи в тушении направлен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожару присвоена третья степень сложности.

Локализовать пожар пока не удается

По данным Telegram-канала Baza, пострадал как минимум один человек, надышавшись дымом, однако точное число пострадавших неизвестно. Издание отмечает, что локализовать пожар не удается - огонь уходит по перекрытиям. Площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, заявили в ГУ МЧС.

НИИ "Платан" занимается разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров. Также предприятие ведет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производит красители и неорганические химические вещества.