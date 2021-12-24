 В Гонконге еще два университета удалили памятники жертвам резни на Тяньанмэнь | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.12.2021

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Мир

В Гонконге еще два университета удалили памятники жертвам резни на Тяньанмэнь

Днем ранее местные власти демонтировали мемориал жертвам резни 1989 года в Университете Гонконга. Теперь их примеру последовали еще два гонконгских вуза.

Демонтаж Богини свободы в Гонконге

Демонтаж "Богини свободы" в Гонконге

В Гонконге еще два университета удалили памятники жертвам кровавого подавления демократических демонстраций на площади Тяньанмэнь в Пекине в 1989 году. Китайский университет Гонконга (CUHK) в ночь на пятницу, 24 декабря, удалил с территории кампуса запрещенную 6,4-метровую бронзовую статую "Богини демократии" с факелом в руке.

"Я безутешен и в шоке, - заявил бывший студент университета и член окружного совета Филикс Чоу. - Эта статуя символизирует открытое пространство для обучения. Это символ академической свободы. Люди сомневаются в том, что университет теперь сможет обеспечить свободу слова на его территории".

Демонтаж и удаление памятников

Между тем университет Линнань в Гонконге удалил барельеф с изображением "Богини демократии". Руководство вуза сообщило по электронной почте агентству Reuters о демонтаже или складировании объектов, которые могут представлять "правовые риски и риски в сфере техники безопасности".

Изображенная в красном "Богиня демократии", установленная в зале заседаний студенческого союза, была перекрашена в серый цвет. Создатель статуи и барельефа Чэнь Вэймин заявил, что подаст в суд на университеты в случае повреждения его работ.

В ночь на 23 декабря власти Гонконга демонтировали восьмиметровый "Столп стыда", установленный в память о событиях на Тяньанмэнь на территории Университета Гонконга. Этот монумент работы датского скульптора Йенса Гальскиёта находился на территории кампуса с 1997 года. В отличие от материкового Китая, где запрещены любые мероприятия в память о кровавых событиях 1989 года, Гонконг оставался до сих пор единственным в КНР местом, где подобные акции еще разрешены.

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    Автор: Свен Тёнигес


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