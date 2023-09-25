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В Голливуде бастующие сценаристы договорились с киностудиями

Сергей Ромашенко
25 сентября 2023 г.

Стороны достигли предварительного соглашения о заключении нового трехлетнего контракта. Забастовка сценаристов длится уже 146 дней.

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Бастующие в США актеры и сценаристы с плакатами в руках (июль 2023 года)
Во время забастовки актеров и сценаристов в США (июль 2023 года)Фото: Mario Tama/Getty Images

В Голливуде представители Гильдии сценаристов Америки (WGA) и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигли предварительного соглашения, которое должно положить конец забастовке сценаристов, продолжающейся уже 146 дней, сообщил в воскресенье, 24 сентября, ведущий американский еженедельник Variety, освещающий события в мире шоу-бизнеса.

По данным СМИ, переговорщики вышли на финишную прямую 24 сентября после пятидневного переговорного марафона. "Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной. Она обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах членства", - сообщили в переговорном комитете WGA.

Как отмечает Variety, "подробные детали формулировок, касающихся использования генеративного искусственного интеллекта в производстве контента, были одним из последних пунктов, над которыми стороны работали перед заключением соглашения". Подробности согласованного сторонами документа не разглашаются.

Забастовка еще не окончена

Теперь предварительное соглашение должны одобрить представители Гильдии сценаристов Америки. После этого руководители WGA проголосуют за прекращение забастовки в установленную дату и время. Несмотря на то, что участников акций призвали приостановить пикеты, сама забастовка еще продолжается. Если она не прекратится в течение нескольких дней, то станет самой продолжительной в истории WGA и самой продолжительной в Голливуде за более чем 70 лет.

В любом случае возвращение американской киноиндустрии к нормальной работе пока откладывается, поскольку переговоры между киностудиями и актерами из Американской федерацией артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), присоединившимися к забастовке, еще не возобновились. SAG-AFTRA поздравили WGA, отметив, что будут продолжать улучшения условий труда для членов федерации.

Из-за забастовки в США было отложено вручение премии "Эмми", съемки, премьеры и выход эпизодов сериалов, голливудских фильмов и телешоу.

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Статья Variety

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