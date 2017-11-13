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Обязательная вакцинация в Германии: кому уже нужно прививаться? DW Новости (10.12.2021)

Четвертая волна пандемии, накрывшая Германию, пока еще не спала. За последние сутки ковидом заразились в Германии еще свыше 61 тысячи человек. Новое правительство пытается ускорить ревакцинацию. Кроме того, около тридцати процентов населения в ФРГ все еще не привиты. В пятницу бундестаг и бундесрат проголосовали за обязательную вакцинацию - пока только для представителей определенных профессий.