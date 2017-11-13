 Обязательная вакцинация в Германии: кому уже нужно прививаться? DW Новости (10.12.2021) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все медиаформаты

Обязательная вакцинация в Германии: кому уже нужно прививаться? DW Новости (10.12.2021)

Четвертая волна пандемии, накрывшая Германию, пока еще не спала. За последние сутки ковидом заразились в Германии еще свыше 61 тысячи человек. Новое правительство пытается ускорить ревакцинацию. Кроме того, около тридцати процентов населения в ФРГ все еще не привиты. В пятницу бундестаг и бундесрат проголосовали за обязательную вакцинацию - пока только для представителей определенных профессий.

Смотреть видео 21:32

Другие сюжеты в медиатеке

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

Загадка санкций ЕС, или Чем рискует Путин в случае новой агрессии в Украине. DW Новости (17.12.2021) 17.12.2021

Как ЕС хочет наказать Путина за возможное вторжение в Украину (16.12.2021) 16.12.2021

Убийство в Берлине: след киллера привел к российским спецслужбам. DW Новости (15.12.2021) 15.12.2021

Месть Лукашенко: Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы. DW Новости (14.12.2021) 14.12.2021