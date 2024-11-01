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В германском Киле остановлен танкер с грузом для России

Сергей Ромашенко
1 ноября 2024 г.

Немецкая таможня заподозрила судно в перевозке груза в нарушение эмбарго против России. В полиции сообщили, что на танкере обнаружен груз подсанкционных удобрений.

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Кильский канал, где было остановлено судно с грузом для России
Кильский канал, где было остановлено судно с грузом для РоссииФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Полиция и таможенная служба в Киле на севере Германии остановили танкер с предназначенным для России грузом, подпадающим, предположительно, под санкции, введенные в отношении РФ из-за ее войны против Украины, сообщила водная полиция в Киле в пятницу, 1 ноября.

Согласно сообщению, судно, название которого не приводится, было задержано накануне в шлюзе Кильского канала и осмотрено на предмет возможных нарушений из-за отсутствия необходимой документации. В ходе досмотра танкера выяснилось, что на нем находится материал, запрещенный к поставке в Россию из-за санкций.

В полиции уточнили, что речь идет об удобрении. Другие детали не приводятся. К расследованию подключены сотрудники таможенной служб. До выяснения всех обстоятельств танкеру запрещено продолжать свой рейс.

 

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