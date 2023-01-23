В Германию пришла зима
Во многих регионах Германии минувшие выходные выдались снежными. Однако далеко не для всех снег и лед - праздник.
Минувшие выходные в Германии выдались зимними. Выпал снег, и температура во многих регионах была минусовая. Небольшой, но все-таки минус позволил снежному покрову не растаять сразу.
В Английском саду (Englischer Garten), заложенном в Мюнхене в 1792 году, 21 и 22 января дети и взрослые резвились на горках. И хотя через тонкий покров снега на холме к павильону пробивалась трава, это не мешало кататься на санках и ледянках.
В столице Баварии Мюнхене можно круглый год заниматься серфингом. Эти фотографии сделаны в минувшие январские выходные на ручье Айсбах в Английском саду.
Неподалеку от серферов немецкие моржи устроили заплыв.
Радовались снегу и морозу далеко не все. На дорогах Германии из-за гололеда "зимняя сказка" привела к многочисленным авариям. 27-летний водитель этого автомобиля на дороге в Северном Рейне - Вестфалии не справился с управлением и врезался в дерево.
Водитель этого школьного автобуса также не справился с управлением. Это ДТП произошло в минувший четверг в местечке под названием Хердекке. В Северном Рейне - Вестфалии к выходным ситуация стабилизировалась, а вот на юге Германии пик аварий пришелся на ночь с субботы на воскресенье. В Баварии полиция зарегистрировала более 90 ДТП.
Любители горных лыж на этих выходных смогли насладиться настоящим снегом. Падать на него все-таки мягче, чем на искусственный.