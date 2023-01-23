Водитель этого школьного автобуса также не справился с управлением. Это ДТП произошло в минувший четверг в местечке под названием Хердекке. В Северном Рейне - Вестфалии к выходным ситуация стабилизировалась, а вот на юге Германии пик аварий пришелся на ночь с субботы на воскресенье. В Баварии полиция зарегистрировала более 90 ДТП.