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В Германию прибыли на лечение восемь детей из "Охматдета"

Сергей Гуща
18 июля 2024 г.

Детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет сопровождают близкие родственники. Большинство пациентов имеют онкологические зоболевания.

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Разрушенная российской ракетой детская больница "Охматдет" в Киеве
Разрушенная российской ракетой детская больница "Охматдет" в КиевеФото: Anastasiia Shepeleva/DW

Германия приняла на лечение восемь тяжело больных детей из киевской больницы "Охматдет", которая была разрушена 8 июля в результате российской ракетной атаки,  сообщили в пятницу, 18 июля, федеральные министерств внутренних дел и здравоохранения. Дети в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет и десять сопровождающих их близких родственников прибыли в ФРГ и будут размещены в различных клиниках, большинство пациентов имеют онкологические заболевания, отмечается в соместном заялении двух ведомств..

Ракетный обстрел детской клиники "еще раз продемонстрировал невероятную бесчеловечность, с которой Путин ведет агрессивную войну против Украины", заявила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser). - Именно поэтому мы всеми силами продолжаем нашу гуманитарную поддержку Украины". По словам министра здравоохранения Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), "пострадавшие - серьезно больные дети - не должны также стать жертвами этой преступной агрессивной войны", помощь должна дать Украине надежду.

Днем ранее Германия объявила о выделении 10 миллионов евро на восстановление больницы "Охматдет". С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года в Германии прошли лечение около 1150 украинцев, как гражданских лиц, так и военных. Многие из них лишились конечностей, имели огнестрельные ранения или взрывные травмы.

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