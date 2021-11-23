В ФРГ уже 16 дней регистрируют новый пик заражаемости коронавирусом

В Германии заражаемость коронавирусом обновляет максимальные значения уже 16-й день подряд. По данным на утро вторника, 23 ноября, этот показатель составил 399,8 случая на 100 тысяч населения (накануне - 386,5, а неделей ранее - 312,4), сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).

8 ноября заражаемость коронавирусом в ФРГ преодолела планку в 200 случаев на 100 тысяч населения, тем самым превысив максимум в 197,6 случая, зарегистрированный годом ранее. С тех пор этот показатель непрерывно растет.

Почти 100 тысяч жертв

По данным RKI, за истекшие сутки в Германии зарегистрированы 45 326 случаев нового инфицирования. В результате за все время пандемии в стране коронавирусом заразился уже 5 430 091 человек. Количество летальных исходов за последние 24 часа выросло на 309 - до 99 433 случаев.

Коэффициент загруженности больниц - ныне важнейший критерий для ужесточения антикоронавирусных ограничений - увеличился до 5,28 на 100 тысяч населения. При коэффициенте на уровне 3 массовые мероприятия вправе посещать лишь вакцинированные и переболевшие ковидом, а при коэффициенте 6 начинает действовать правило, при котором даже привитые и переболевшие должны предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

Самый высокий до сих пор коэффициент загруженности больниц в Германии - почти 15,5 - был зафиксирован в период прошлогоднего Рождества. Однако в то время в ФРГ почти не было привитых от коронавируса.

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