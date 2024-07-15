В Германии задержан предполагаемый член "Хезболлах"

Фаделя З. подозревают в закупке "компонентов, в частности двигателей, для сборки беспилотников", которые "должны были быть вывезены в Ливан и использованы для террористических атак на Израиль".

Предполагаемый член ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах" был задержан в городе Зальцгиттер на северо-западе федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом в понедельник, 15 июля, заявила федеральная прокуратура Германии.

Как следует из сообщения, задержанного - Фаделя З. - подозревают в приобретении "компонентов, в частности двигателей, для сборки беспилотников", которые "должны были быть вывезены в Ливан и использованы для террористических атак на Израиль". Правоохранители утверждают, что ливанец присоединился к "Хезболлах" "не позднее лета 2016 года".

В понедельник Фадель З. предстал перед судом, который постановил оставить его под стражей до предъявления обвинения.

"Хезболлах" запрещена в Германии

США, Германия и ряд суннитских арабских стран считают "Хезболлах" террористической организацией, а ЕС причисляет к террористическим группировкам лишь ее военное крыло.

Вооруженная группировка контролирует преимущественно шиитские районы столицы Бейрута, а также районы на юге и востоке Ливана. Политическое крыло "Хезболлах" является одной из основных партий в коалиционном правительстве страны под руководством премьер-министра Наджиба Микати.

В Германии деятельность "Хезболлах" запрещена с 2020 года.