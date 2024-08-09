В Германии вышла книга погибшего в России пианиста

В Германии вышла книга Павла Кушнира, политзаключенного, пианиста, солиста Биробиджанской филармонии, погибшего в конце июля в российском СИЗО после объявления сухой голодовки. Его роман "Русская нарезка" - сложное интеллектуальное чтение на антивоенную тему. Книгу издали, чтобы спасти историю талантливого музыканта Павла Кушнира, пожертвовавшего жизнью за свои убеждения, от забвения.

Обстоятельства выхода книги в Германии

39-летний российский пианист, выпускник Московской консерватории имени Чайковского и солист Биробиджанской консерватории Павел Кушнир был задержан в конце мая 2024 года. Поводом стали четыре его антивоенных видеоманифеста на Youtube-канале "Иноагент Малдер", на который тогда было подписано пять человек. Против пианиста было начато уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. В СИЗО Павел Кушнир объявил голодовку.

"Мы знали, что в этом СИЗО в Биробиджане заключалось 4 политзаключенных. Трое из них по-прежнему там. Один из них журналист, другой общественный активист, а третий в общем-то случайный человек, который вышел с антивоенными лозунгами, просто вот не сдержался. И был пианист Павел Кушнир. О его смерти мне сообщила близкая подруга детства Павла Ольга Шкрыгунова и написали его сокамерники. Это было потрясением", - рассказала DW Ольга Романова, журналистка, оппозиционерка и исполнительный директор движения "Русь сидящая".

Павел Кушнир погиб 27 июля, но информация о его смерти распространилась не сразу. Уже 5 августа началась работа по изданию романа. Книга была подготовлена к печати за рекордные 48 часов. Ее выпустила команда, которая ранее подарила аудитории в Германии возможность читать роман Виктора Ерофеева "Великий Гопник" на русском языке. Это издательство Vento Book Publisher Berlin, созданное в феврале этого года и его партнер из Лейпцига Isia Media Verlag. Об этом DW рассказала участница событий, член издательской группы и главный редактор радио "Голос Берлина" Маша Кричевская.

Обложка романа "Русская нарезка" Фото: ISIA Media Publishing

"Всех нас тронула эта невероятно трагическая судьба. Нужно было что-то делать! Так появилась идея издать "Русскую нарезку". По счастью, все структуры издательства были на месте, несмотря на отпускной месяц, и могли мгновенно мобилизоваться. Мы умеем очень быстро работать, потому что нашим бизнесом долгие годы были новости. А новости не терпят промедленья. Я была в этой команде, скажем так, ночным продюсером. Около 22 часов мне позвонил главный редактор издательства и попросил найти родных или друзей автора, чтобы решить вопрос с правами на текст. Здесь не хватит времени на рассказ об этих поисках, но вопрос был решен. Художника нашего утром в среду мы сняли с поезда в Варшаве и усадили за обложку. Дизайнер тоже начал работу почти с рассветом. Корректура такого сложного текста требовала уйму времени. Это же не проза, а ад корректора. Но все выложились по полной. И в среду около 22 часов готовая книга вышла в продажу. Очень важно было попасть в волну интереса, на которой держалось имя Павла. Мы очень хорошо знаем, что даже самые знаменитые люди исчезают в информационной бездне за пару суток. Если мы хотели оставить памятник погибшему гению в сердцах людей, то мы должны были действовать невероятно быстро, пока эти сердца открыты", - рассказала DW Маша Кричевская.

Книга "Русская нарезка" Павла Кушнира вышла в Германии

Книга Павла Кушнира "Русская нарезка" впервые была издана в 2014 году в маленьком издании ZaZa из Дюссельдорфа, но только в формате "print on demand". То есть издательство подготовило книгу в электронном виде, чтобы напечатать в случае запроса от покупателя. В бумажном варианте книга вышла впервые только сейчас.

О том, что роман Павла Кушнира - чтение как минимум необычное - становится понятно уже на этапе описания книги. "Русскую нарезку" называют коллажным романом на основе личных дневников, в котором использованы мотивы Фауста, история Анны Франк и фрагменты 14 романов о Второй мировой войне. Время в романе движется в обратном направлении.

Чтение "Русской нарезки" представляется сложной интеллектуальной работой. Предложения кажутся переломанными, несогласованными, перемешанными из разных текстов, намеренно перепутанными. Если приспособиться, довериться непривычной форме, текст постепенно сложится в масштабное поэтическо-филологическое полотно, наполненное горькими размышлениями и болезненными образами. Истории про смерть, страдания, людские несчастья, которые приносит война.

Ольга Романова: "Мы знаем, как быстро забываются имена героев"

Предисловие к роману написала Ольга Романова. Она отказалась от предложения издательства о передачи части средств от продажи книги движению "Русь сидящая". По ее убеждению, деньги должны достаться семье Павла Кушнира. Ольга поделилась с DW впечатлением от книги.

"Я прочитала роман только сейчас. Это абсолютно неординарное литературное явление и огромная интеллектуальная работа. Я просто потрясена, особенно частью, которая мистическим образом связана с Германией. Это совершенно новый язык, синтаксис, пунктуация. Все сравнивают с "Улиссом" Джойса, только этот роман еще сложнее. Я заметила, что как раввин начинаю раскачиваться, когда я его читаю. При том, что там нет никакой стихотворности. Первая глава посвящена ужасу 1945 года, вход советских войск в Германию и бесконечная кровавая каша. Одна из глав написана от женского лица, это художница, которую зовут Маргарита. И в какой-то момент мы понимаем, что читаем "Фауста". В последней главе мы оказываемся внутри дневника Анны Франк и переживаем то, что переживало еврейское гетто", - рассказала Ольга Романова.

"Мы не можем противостоять тому аду, который захватывает Россию, ничем иным, кроме самого непобедимого оружия: времени. Мы не можем спасти людей от гибели, но мы можем их уберечь от забвения. И кейс с книгой Павла Кушнира - лучшее тому подтверждение. В четверг на его похороны в Биробиджане пришло пять человек. И в этот же день во всем мире сотни людей купили его живую осязаемую книгу. Это - антисмерть", - считает журналистка и член издательской группы Маша Кричевская.

"Мы знаем, как быстро забываются имена героев. Мы должны предложить публике читать роман сейчас, не откладывая на потом", - согласна с коллегой Ольга Романова.

В последние годы жизни Павел Кушнир работал над новым романом "Ноэль". Сам он рассказывал про него в интервью РИА Биробиджан так: "Это огромный текст, форма которого в точности повторяет форму Кеплера "Гармония мира". Это текст из 117 эпизодов, который разбит на 5 частей, посвященный "Фракции Красной армии" (RAF - террористическая организация. - Ред.), в частности, Ульрике Майнхоф (Ulrike Meinhof). Этот текст написан с использованием лексики 67 языков и нарезки из 170 текстов других авторов всех времен и народов. Я писал его 8 лет, с 2014 по 2022 год".

Павел был уверен, что роман никогда не будет опубликован. Он писал его в тетрадках от руки и пересылал рукописи своей подруге Ольге Шкурыгиной.