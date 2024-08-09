  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураРоссия

В Германии вышла книга погибшего в России пианиста

Марина Константинова
9 августа 2024 г.

В конце июля в СИЗО Биробиджана от последствий голодовки погиб 39-летний пианист Павел Кушнир. В Германии вышел его роман "Русская нарезка". Член издательской группы Маша Кричевская назвала его "антисмертью".

https://p.dw.com/p/4jHY3
39-летний российский пианист, выпускник Московской консерватории имени Чайковского и солист Биробиджанской консерватории Павел Кушнир
39-летний российский пианист, выпускник Московской консерватории имени Чайковского и солист Биробиджанской консерватории Павел Кушнир умер в СИЗО в конце июляФото: Cвердловский областной краеведческий музей

В Германии вышла книга Павла Кушнира, политзаключенного, пианиста, солиста Биробиджанской филармонии, погибшего в конце июля в российском СИЗО после объявления сухой голодовки. Его роман "Русская нарезка" - сложное интеллектуальное чтение на антивоенную тему. Книгу издали, чтобы спасти историю талантливого музыканта Павла Кушнира, пожертвовавшего жизнью за свои убеждения, от забвения.

Обстоятельства выхода книги в Германии

39-летний российский пианист, выпускник Московской консерватории имени Чайковского и солист Биробиджанской консерватории Павел Кушнир был задержан в конце мая 2024 года. Поводом стали четыре его антивоенных видеоманифеста на Youtube-канале "Иноагент Малдер", на который тогда было подписано пять человек. Против пианиста было начато уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. В СИЗО Павел Кушнир объявил голодовку.

"Мы знали, что в этом СИЗО в Биробиджане заключалось 4 политзаключенных. Трое из них по-прежнему там. Один из них журналист, другой общественный активист, а третий в общем-то случайный человек, который вышел с антивоенными лозунгами, просто вот не сдержался. И был пианист Павел Кушнир. О его смерти мне сообщила близкая подруга детства Павла Ольга Шкрыгунова и написали его сокамерники. Это было потрясением", - рассказала DW Ольга Романова, журналистка, оппозиционерка и исполнительный директор движения "Русь сидящая".

Павел Кушнир погиб 27 июля, но информация о его смерти распространилась не сразу. Уже 5 августа началась работа по изданию романа. Книга была подготовлена к печати за рекордные 48 часов. Ее выпустила команда, которая ранее подарила аудитории в Германии возможность читать роман Виктора Ерофеева "Великий Гопник" на русском языке. Это издательство Vento Book Publisher Berlin, созданное в феврале этого года и его партнер из Лейпцига Isia Media Verlag. Об этом DW рассказала участница событий, член издательской группы и главный редактор радио "Голос Берлина" Маша Кричевская.

Обложка книги Павла Кушира
Обложка романа "Русская нарезка"Фото: ISIA Media Publishing

"Всех нас тронула эта невероятно трагическая судьба. Нужно было что-то делать! Так появилась идея издать "Русскую нарезку". По счастью, все структуры издательства были на месте, несмотря на отпускной месяц, и могли мгновенно мобилизоваться. Мы умеем очень быстро работать, потому что нашим бизнесом долгие годы были новости. А новости не терпят промедленья. Я была в этой команде, скажем так, ночным продюсером. Около 22 часов мне позвонил главный редактор издательства и попросил найти родных или друзей автора, чтобы решить вопрос с правами на текст. Здесь не хватит времени на рассказ об этих поисках, но вопрос был решен. Художника нашего утром в среду мы сняли с поезда в Варшаве и усадили за обложку. Дизайнер тоже начал работу почти с рассветом. Корректура такого сложного текста требовала уйму времени. Это же не проза, а ад корректора. Но все выложились по полной. И в среду около 22 часов готовая книга вышла в продажу. Очень важно было попасть в волну интереса, на которой держалось имя Павла. Мы очень хорошо знаем, что даже самые знаменитые люди исчезают в информационной бездне за пару суток. Если мы хотели оставить памятник погибшему гению в сердцах людей, то мы должны были действовать невероятно быстро, пока эти сердца открыты", - рассказала DW Маша Кричевская. 

Книга "Русская нарезка" Павла Кушнира вышла в Германии

Книга Павла Кушнира "Русская нарезка" впервые была издана в 2014 году в маленьком издании ZaZa из Дюссельдорфа, но только в формате "print on demand". То есть издательство подготовило книгу в электронном виде, чтобы напечатать в случае запроса от покупателя. В бумажном варианте книга вышла впервые только сейчас.

О том, что роман Павла Кушнира - чтение как минимум необычное - становится понятно уже на этапе описания книги. "Русскую нарезку" называют коллажным романом на основе личных дневников, в котором использованы мотивы Фауста, история Анны Франк и фрагменты 14 романов о Второй мировой войне. Время в романе движется в обратном направлении.

Чтение "Русской нарезки" представляется сложной интеллектуальной работой. Предложения кажутся переломанными, несогласованными, перемешанными из разных текстов, намеренно перепутанными. Если приспособиться, довериться непривычной форме, текст постепенно сложится в масштабное поэтическо-филологическое полотно, наполненное горькими размышлениями и болезненными образами. Истории про смерть, страдания, людские несчастья, которые приносит война. 

Ольга Романова: "Мы знаем, как быстро забываются имена героев"

Предисловие к роману написала Ольга Романова. Она отказалась от предложения издательства о передачи части средств от продажи книги движению "Русь сидящая". По ее убеждению, деньги должны достаться семье Павла Кушнира. Ольга поделилась с DW впечатлением от книги. 

"Я прочитала роман только сейчас. Это абсолютно неординарное литературное явление и огромная интеллектуальная работа. Я просто потрясена, особенно частью, которая мистическим образом связана с Германией. Это совершенно новый язык, синтаксис, пунктуация. Все сравнивают с "Улиссом" Джойса, только этот роман еще сложнее. Я заметила, что как раввин начинаю раскачиваться, когда я его читаю. При том, что там нет никакой стихотворности. Первая глава посвящена ужасу 1945 года, вход советских войск в Германию и бесконечная кровавая каша. Одна из глав написана от женского лица, это художница, которую зовут Маргарита. И в какой-то момент мы понимаем, что читаем "Фауста". В последней главе мы оказываемся внутри дневника Анны Франк и переживаем то, что переживало еврейское гетто", - рассказала Ольга Романова.

"Мы не можем противостоять тому аду, который захватывает Россию, ничем иным, кроме самого непобедимого оружия: времени. Мы не можем спасти людей от гибели, но мы можем их уберечь от забвения. И кейс с книгой Павла Кушнира - лучшее тому подтверждение. В четверг на его похороны в Биробиджане пришло пять человек. И в этот же день во всем мире сотни людей купили его живую осязаемую книгу. Это - антисмерть", - считает журналистка и член издательской группы Маша Кричевская.

"Мы знаем, как быстро забываются имена героев. Мы должны предложить публике читать роман сейчас, не откладывая на потом", - согласна с коллегой Ольга Романова.

В последние годы жизни Павел Кушнир работал над новым романом "Ноэль". Сам он рассказывал про него в интервью РИА Биробиджан так: "Это огромный текст, форма которого в точности повторяет форму Кеплера "Гармония мира". Это текст из 117 эпизодов, который разбит на 5 частей, посвященный "Фракции Красной армии" (RAF - террористическая организация. - Ред.), в частности, Ульрике Майнхоф (Ulrike Meinhof). Этот текст написан с использованием лексики 67 языков и нарезки из 170 текстов других авторов всех времен и народов. Я писал его 8 лет, с 2014 по 2022 год".

Павел был уверен, что роман никогда не будет опубликован. Он писал его в тетрадках от руки и пересылал рукописи своей подруге Ольге Шкурыгиной.

Освобожденные политзеки в интервью DW

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин отвечают на вопросы журналистов в офисе DW в Бонне 2 августа 2024 года

Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"

Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"

После обмена заключенными российские оппозиционеры рассказали СМИ, какой политической работой они займутся на свободе. Они говорили об узниках совести, санкциях и образе будущего.
Политика3 августа 2024 г.
Канцлер Олаф Шольц встречал отпущенных из России и Беларуси заключенных в аэропорту Кёльн/Бонн

"Трудное решение во имя свободы". Политики ФРГ об обмене

"Трудное решение во имя свободы". Политики ФРГ об обмене

Решение отпустить российского киллера было трудным, но верным, говорят немецкие политики, оценивая обмен заключенными, одним из фигурантов которого стал Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство.
Правосудие и закон2 августа 2024 г.
Страницы уголовного дела в отношении "Фракции Красной армии" (RAF) с логотипом

Справка: террористическая организация "Фракция Красной армии"

Справка: террористическая организация "Фракция Красной армии"

История "Фракции Красной армии" (RAF) - леворадикальной организации городских партизан, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине.
Терроризм22 января 2007 г.