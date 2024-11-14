В Германии выпустят монету с символом Рождества

До Рождества, которые немцы отмечают 24 декабря, остается чуть больше месяца. Но министерство финансов Германии уже заготовило подарок для нумизматов - монету из серии, посвященной этому важному христианскому празднику. Новая серебряная монета для коллекционеров поступит в продажу 21 ноября, как сообщило информационное агентство KNA в среду, 13 ноября. На ней изображен рождественский венок - символ адвента, последних четырех недель перед Рождеством. Венок из еловых или сосновых ветвей с четырьмя свечами является одним из главных украшений чуть ли не в каждом немецком доме в предрождественское время.

Рождественский венок - традиция из 19-го века

Новая монета отражает историю этой рождественской традиции. На ее лицевой стороне представлено стилизованное изображение предшественника рождественского венка - колеса от повозки, украшенного 24 свечами. Это изобретение, придуманное гамбургским теологом Йоханом Хинрихом Вихерном (Johann Hinrich Wichern), впервые было размещено в детском приюте в Гамбурге в 1839 году. Так богослов решил помочь детям скоротать время приближения праздника. За четыре недели до Рождества по воскресеньям зажигались большие белые свечи на еловом венке, а в остальные дни - маленькие красные.

Рождественский венок - неотъемлемый атрибут предпраздничного времени в Германии. Сегодня существует множество вариантов дизайна, но традиционная форма - круглая Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Также на монете представлен венок в его современной форме - с четырьмя свечами, над которым Вифлеемская звезда, символ рождения Иисуса Христа.

На обратной стороне монеты изображены немецкий орел, надпись "Федеративная республика Германия", 12 европейских звезд и номинал – 25 евро. Эскиз создал художник из Баден-Бадена Виктор Хустер (Victor Huster). Монета изготовлена из чистого серебра 999 пробы в двух вариантах чеканки: превосходной и превосходной с зеркальным блеском. Ее диаметр - 30 миллиметров, вес - 22 грамма, а реальная стоимость - 45,95 евро.

Рождественская серия немецких монет

Эта монета пополнит уже существующую серию с узнаваемыми символами Рождества в Германии. В 2021 году минфин ФРГ выпустил монету, изображающую рождественский вертеп (ясли Христовы), в 2022-м монету украсила гернгутская, или моравская звезда (Herrnhuterstern) - типичное рождественское украшение, впервые изготовленное в 19-м веке в религиозной общине гернгутеров. Этим летом, к слову, поселениям этого религиозного братства был присвоен статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Популярные в Германии рождественские звезды до сих пор изготовляют вручную в саксонском Гернхуте Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

А в прошлом году мотивом на монете из праздничной серии стал светильник "швиббоген" в виде арки (Schwibbogen), который изготавливают в Рудных горах.