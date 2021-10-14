В Германии выпал первый снег (фото)

Оберйох • В Германии выпал первый снег. Правда, пока это произошло только в высокогорной деревне Оберйох (Oberjoch) в Баварии.

Деревушка с населением в 200 человек находится в регионе Верхний Альгой. Это популярное место для любителей горнолыжного спорта и хайкинга, а также фанатов экстремальных видов спорта.

Еще Оберйох притягивает туристов ресторанами итальянской и баварской кухни.

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