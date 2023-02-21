В Германии выбрали "глупость года"

"Глупостью года" в Германии признаны аргументы против введения санкций в отношении России и против оказания помощи Украине.

Аргументы против санкций в отношении России и против поддержки Украины - самая большая глупость 2022 года, уверено жюри конкурса, объявленного и проведенного одним из музеев Германии, говорится в пресс-релизе , распространенном во вторник, 21 февраля.

Музей Gleimhaus (на заглавном снимке) в небольшом немецком городе Хальберштадт - один из старейших литературных музеев Германии. В доме, где он расположен, в XVIII веке жил Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм (Johann Wilhelm Ludwig Gleim) - известный немецкий поэт эпохи Просвещения. И именно этот музей выступил с инициативой выбирать раз в сезон "глупость года".

Конкурс был объявлен в январе: музей призвал всех желающих присылать подробное описание документально подтвержденных "глупостей", совершенных в Германии в 2022 году. Поступило около 100 заявок. Жюри сделало выбор в пользу открытого письма Объединения ремесленников округа Галле-Зале, адресованного федеральному канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и опубликованного 17 августа прошлого года. В послании отмечено, что такого же мнения, как и его составители, придерживается большинство жителей страны.

Вот примеры аргументов из "победившего" письма Шольцу: оказание помощи Украине лишь затягивает войну, санкции в отношении России вредят Германии и ведут к снижению качества жизни населения страны. Данная аргументация признана "глупостью года" по версии музея Gleimhaus, сообщается на сайте культурного учреждения.

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