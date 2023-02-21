  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Музей Gleimhaus
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
КультураГермания

В Германии выбрали "глупость года"

Вера Фридрих
46 мин. назад

"Глупостью года" в Германии признаны аргументы против введения санкций в отношении России и против оказания помощи Украине.

https://p.dw.com/p/4Nnun

Аргументы против санкций в отношении России и против поддержки Украины - самая большая глупость 2022 года, уверено жюри конкурса, объявленного и проведенного одним из музеев Германии, говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник, 21 февраля.   

Музей Gleimhaus (на заглавном снимке) в небольшом немецком городе Хальберштадт - один из старейших литературных музеев Германии. В доме, где он расположен, в XVIII веке жил Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм (Johann Wilhelm Ludwig Gleim) - известный немецкий поэт эпохи Просвещения. И именно этот музей выступил с инициативой выбирать раз в сезон "глупость года". 

Конкурс был объявлен в январе: музей призвал всех желающих присылать подробное описание документально подтвержденных "глупостей", совершенных в Германии в 2022 году. Поступило около 100 заявок. Жюри сделало выбор в пользу открытого письма Объединения ремесленников округа Галле-Зале, адресованного федеральному канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и опубликованного 17 августа прошлого года. В послании отмечено, что такого же мнения, как и его составители, придерживается большинство жителей страны. 

Вот примеры аргументов из "победившего" письма Шольцу: оказание помощи Украине лишь затягивает войну, санкции в отношении России вредят Германии и ведут к снижению качества жизни населения страны. Данная аргументация признана "глупостью года" по версии музея Gleimhaus, сообщается на сайте культурного учреждения.

Смотрите также:

Будет ли крах экономики России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген

G7 в Мюнхене договорилась усилить санкционное давление на РФ

G7 в Мюнхене договорилась усилить санкционное давление на РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 февраля.
Конфликты18 февраля 2023 г.
Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо

В Минфине США намерены усилить санкционное давление на Россию

В Минфине США намерены усилить санкционное давление на Россию

Новые меры будут направлены против попыток обхода Москвой существующих ограничений.
Политика19 февраля 2023 г.
Полиция ФРГ у дома российского миллиардера Алишера Усманова

Германия заморозила российские активы более чем на 5,3 млрд евро

Германия заморозила российские активы более чем на 5,3 млрд евро

Штрафные меры коснулись средств не только физических лиц и компаний, внесенных в санкционные списки ЕС, но и Центробанка РФ, сообщило министерство финансов ФРГ.
Экономика и бизнес18 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент РФ Владимир Путин во время речи передФедеральным собранием в Москве, 21 февраля 2023 года

На Западе и в Украине раскритиковали речь Путина

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура на послание Путина Федеральному собранию. В левой части картинки карикатурный президент РФ Владимир Путин, выступая с трибуны, говорит: "Бла-бла-бла-бла-бла... СНВ всё". В правой части - карикатурный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "А я бы еще жестче выразился!".

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Политика2 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Политика3 ч. назад59:26 мин.
Президенты США и Украины Байден и Зеленский в Киеве, 20 февраля 2023 года

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Конфликты6 ч. назад
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время визита Байдена в Киев, 20 февраля 2023 года

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Конфликты22 ч. назад
Клаудиа Рот и Алексей Полуян

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

Культура20 февраля 2023 г.
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве, 20 февраля 2023 года

Как в Германии освещали неожиданный визит Байдена в Киев

Как в Германии освещали неожиданный визит Байдена в Киев

Конфликты20 февраля 2023 г.
На главную страницу