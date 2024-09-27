В Германии выбирают королеву

Сегодня, 27 сентября, одной из претенденток будет присвоен титул винной королевы Германии. В лонг-листе среди кандидаток была и уроженка Украины.

В пятницу, 27 сентября, в Германии выберут винную королеву. По давней традиции это событие происходит осенью. У каждого винодельческого региона есть своя кандидатка на престол.

До 1999 года короновали только незамужних девушек, однако со временем правила поменялись. Сейчас главные условия таковы: претендентки должны быть старше 18 лет и доказать свою любовь к немецким винам - например, получить винодельческую профессию или быть из семьи виноделов.

Пять кандидаток на титул винной королевы

За титул винной королевы в финале конкурса будут бороться пять претенденток, которые смогли убедить жюри конкурса своими глубокими познаниями в сфере виноделия. Шарлотте Вайль (Charlotte Weihl) из региона Пфальц, Юлия Ламбрих (Julia Lambrich) из региона Средний Рейн, Катарина Грэфф (Katharina Gräff) из винодельческого региона, расположенного вдоль реки Наэ в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Мари-Софи Шварц (Marie-Sophie Schwarz) из региона вдоль Мозеля, где первую лозу посадили еще древние римляне 2000 лет назад. И пятая претендентка на титул королевы Анналена Баум (Annalena Baum) - из Рейнгессена, крупнейшего винодельческого региона Германии: общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров.

Всего было 12 кандидаток. В финал прошли пять Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Средний возраст кандидаток - 25 лет. У каждой - своя история, связанная с вином. Юлия Ламбах, например, хотя и родилась в семье виноделов, после окончания школы решила изучать молекулярную биологию. Однако спустя два года девушка поняла, что не представляет свою жизнь без родных виноградников. Для Катарины Грэфф виноделие - семейное дело. Девушка получает сейчас техническую специальность в Высшей аграрной школе города Бад Кройцнаха. Она делает ставку на региональное вино и намерена повышать популярность немецких вин среди местного населения.

Любовь к виноделию Анналене Баум привил ее отец. Она получает специализированное образование и видит свое будущее в этой отрасли. Шарлотте Вайль изучает международное виноделие и связана с отраслью семейными корнями. Девушка много путешествует и мечтает завести собаку. Мари-Софи Шварц любовь к виноделию привили ее бабушка и дедушка.

Уроженка Украины выбыла перед финалом

В лонг-лист претенденток на звание винной королевы прошло 12 девушек. Среди них была и уроженка Украины Алена Чеснок (Alona Chesnok) - на заглавной фотографии. 25-летняя Алена отметила, что на троне королевы вина "предоставляются восхитительные возможности для новых импульсов". Родилась она в Украине, сейчас живет в Дрездене. Саксония - самый восточный винный регион Германии и один из самых маленьких: его площадь - 522 гектара.

21 сентября состоялся отбор кандидаток в финал, и Алена Чеснок выбыла на этом этапе.

В Германии может появиться винный король

Нынешний конкурс винных королев - совершенно особенный: он может стать последним среди чисто женских. Дело в том, что в конце июля этого года в Германии разгорелась жаркая дискуссия, когда один из самых известных винных регионов страны шокировал не только виноделов, но и широкую общественность. Вместо традиционной винной королевы уже осенью этого года - 4 октября - в Пфальце выберут "посланника пфальцского вина (PfalzWeinBotschafterin)" или "посланницу". Впервые в конкурсе примет участие мужчина. За титул соревнуется Мануэль Ройтер (Manuel Reuther). Свое решение отказаться от многолетней традиции - винной королевы - в Пфальце объясняют новаторским духом региона.