В ФРГ расследуют утечку секретных документов по саммиту G7 2015 года

Незадолго до начала саммита G7, который пройдет в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), в интернете оказались обнародованы секретные документы немецкой полиции, касающиеся организации саммита "большой семерки", который проходил в том же замке в 2015 году. На утро воскресенья, 19 июня, они были доступны на сайте, который Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) связывает со сторонниками лево-экстремистских взглядов.

Первой об утечке конфиденциальных документов сообщила общественно-правовая радиостанция Bayerische Rundfunk. Между тем сразу несколько источников в органах безопасности подтвердили агентству dpa их подлинность. Полиция ведет расследование инцидента.

Какие секретные данные опубликовали

Кроме прочего, речь идет об инструкциях по задержанию, обеспечении безопасности полицейских автомобилей и о концепции деэскалации, уточняют журналисты. Кроме того, были опубликованы номера мобильных телефонов некоторых руководящих сотрудников полиции, а также данные об используемых полицией цифровых каналах связи.

Кто опубликовал в Сети все эти сведения первым, пока остается неизвестным. За обеспечением безопасности на саммите "большой семерки" в 2015 году следили 18 000 сотрудников полиции.

Комментируя эту утечку, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) заявил, что на данный момент полиция исходит из того, что она не будет иметь критическое влияние на обеспечение безопасности саммита нынешнего года.

Саммит G7 в Баварии

В 2022 году Германия председательствует в "большой семерке", в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), одним из центральных вопросов на время председательства Берлина станет решение проблемы изменений климата.

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