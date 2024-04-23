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В Германии возрос показатель донорства органов

Ольга Лебедева
23 апреля 2024 г.

В 2023 году в ФРГ были изъяты органы у 965 умерших людей, что на 11 процентов выше, чем годом ранее. 43 процента доноров составили люди 16-55 лет.

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Руки с изображением почек
Почки - наиболее часто изымавшийся орган у доноровФото: Berit Kessler/Zoonar/picture alliance

В Германии возросло число случаев донорства органов. В 2023 году один или несколько органов были изъяты для трансплантации у 965 скончавшихся людей - это на 11 процентов больше, чем показатель предыдущего года, сообщил во вторник, 23 апреля, Немецкий фонд трансплантации органов (Deutsche Stiftung Organtransplantation, DSO) во Франкфурте-на-Майне.

В 2023 году у доноров было изъято 2877 органов

По данным DSO, в 2023 году у доноров было изъято 2877 органов. Большинство из них - почки (1488), печень (871) и сердце (690). С учетом донорских органов, полученных из-за границы, врачи в Германии пересадили в том же году 2986 органов. При этом донорских органов ожидают 8400 человек, которым необходимо 8716 донорских органов.

Почти половина доноров (43 процента) - люди в возрасте 16-55 лет. 32 процента доноров составляют люди старше 65 лет.

Между тем, около 84 процентов жителей Германии 14-75 лет положительно относятся к вопросу донорства органов и тканей, сообщил со ссылкой на репрезентативный опрос глава Федерального института лекарств и медицинских продуктов Карл Бройх (Karl Broich). Из них 44 процента документально подтвердили готовность к посмертному донорству органов.

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