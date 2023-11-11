В ФРГ вновь прошли масштабные акции в поддержку палестинцев

Тысячи человек вышли на улицы в ряде городов ФРГ, призывая к прекращению огня на Ближнем Востоке и "освобождению Палестины".

В нескольких городах Германии в субботу, 11 ноября, прошли пропалестинские демонстрации с участием тысяч человек.

По состоянию на начало подобной акции в берлинском районе Кройцберг полиция насчитала около 2600 участников. Многие из них имели с собой плакаты и транспаранты с призывами "предоставить свободу Палестине". Действия Израиля в секторе Газа некоторые участники акции называли "геноцидом". Сообщается, что полиция провела несколько задержаний в связи с противозаконными лозунгами на плакатах, их точное количество, однако, пока неизвестно.

Пропалестинские демонстрации в Мюнхене и Вуппертале

Пропалестинская демонстрация под лозунгом "Остановите войну - свободу Палестине" состоялась 11 ноября и в Мюнхене.

Участники акции в Мюнхене в поддержку палестинцев Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Ее организатором выступило местной отделение движения под названием "Палестина говорит". На акцию вышли около 2500 человек. За порядком при этом следили 200 сотрудников полиции. Кроме прочего, участники акции призывали к введению режима прекращения огня в палестино-израильском конфликте.

С аналогичными требованиями выступили участники демонстрации в поддержку Палестины в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Сообщается, что в этой акции приняли участие примерно 2000 человек. В то же время в центр города вышли около сотни сторонников Израиля в войне этого государства против террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Военная операция Израиля в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: