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ОбществоГермания

В Германии в 2022 году вновь выросла смертность

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Ежегодно в ФРГ умирает все больше человек - это связано со старением населения. В последние несколько лет на статистику влияет и коронавирус.

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В Германии в 2022 году умерли 1,06 млн жителей - на 35 тысяч человек больше, чем годом ранее, сообщило во вторник, 10 января, Федеральное статистическое ведомство. В процентном отношении рост смертности составил 3,4 процента.

Ежегодный рост смертности наблюдается в ФРГ на протяжении 20 лет и связан с тем, что население страны в среднем становится все старше, отмечает агентство epd. В то же время эта тенденция может объяснить лишь пятую часть роста смертности, отмечают статистики. Другими причинам могут являться повышенная смертность от ковида в марте и апреле 2022 года, а также рекордная летняя жара. В летние месяцы число смертных случаев превышало средний показатель прошлых лет на 9-13 процентов.

В 2021 году в ФРГ впервые умерли более 1 млн человек. Такой показатель был зафиксирован на территории сегодняшней Германии в послевоенное время лишь однажды: в 1946 году тут скончались 1 001 600 человек. Столь большое число умерших в то время объясняли тяжелыми условиями жизни, вызванными Второй мировой войной.

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