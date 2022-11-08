В ФРГ увеличилось число нападений на общежития для беженцев

С начала года в ФРГ зафиксировано 65 случаев нападения на места размещения иммигрантов. Полиция предполагает, что к большинству из них причастны правые экстремисты.

В Германии участились нападения на общежития для беженцев. По данным министерства внутренних дел страны, с начала текущего года и до конца сентября правоохранительные органы зафиксировали 65 таких случаев. В аналогичном периоде 2021 года этот показатель составлял 57 случаев. Об этом сообщила во вторник, 8 ноября, газета Neue Osnabrücker Zeitung, цитируя ответ МВД Германии на так называемый малый запрос фракции Левой партии в германском бундестаге.

Согласно официальным данным, в результате нападений в 2022 году были ранены два человека. Полицейские выявили в общей сложности 19 подозреваемых. Правоохранители предполагают, что к большинству преступлений причастны правые экстремисты. В основном речь идет о порче имущества, распространении пропаганды, а также грабежах и насильственных преступлениях.

В то же время в МВД ФРГ подчеркнули, что нынешний показатель в сравнении с данными 2015 года невысок. Тогда были зарегистрированы 1047 нападений на приюты для беженцев, впоследствии их число уменьшалось. Так, в 2017 году правоохранители фиксировали 284 случая, в 2020-м - 84, в 2021-м - 70.

Полиция: Вне общежитий получили ранения 100 беженцев

Вне общежитий беженцы в нынешнем году стали жертвами 711 нападений, отметили в полиции. В результате этих атак были ранены 100 человек. На сегодняшний день установлены 553 подозреваемых. Большинство таких случаев тоже связывают с правоэкстремистами. В аналогичный период прошлого года этот показатель был несколько выше: 965 случаев.

Депутат от Левой партии Клара Бюнгер (Clara Bünger), от имени которой был направлен малый запрос, выразила обеспокоенность возросшим числом нападений на места размещения беженцев. "Практически ни одного дня не проходит без сообщений о нападениях на беженцев или приюты, в которых они находятся. Ситуация очень опасная", - отметила она. Бюнгер также обратила внимание на то, что в политических дискуссиях правые и консервативные политики выражают враждебность к беженцам.

В Ганновере мужчина стрелял по приюту для украинских беженцев

Один из последних инцидентов произошел в конце октября и пока не учтен в ведомственной статистики. Полиция Ганновера сообщила накануне, что 34-летний мужчина заподозрен в стрельбе из пневматического пистолета по зданию общежития для беженцев из Украины. В результате инцидента люди не пострадали. Против мужчины, который, как установила полиция, проживает недалеко от это приюта, возбуждено дело по статье о "попытке причинения телесных повреждений опасным для жизни способом".

ОЭСР ожидает, что иммиграция в ФРГ в 2022 году превысит уровень 2015 года

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что в 2022 году масштаб иммиграции в Германию может превысить уровень 2015 года, когда Европа боролась с последствиями миграционного кризиса, развившегося на фоне гражданской войны в Сирии. В 2015 году общее число иммигрантов в ФРГ на фоне гражданской войны в Сирии составило 2,1 млн человек. В нынешнем же году только с февраля по август Федеральное статистическое ведомство зарегистрировало 1,8 млн прибывших в Германию, в том числе 952 тысячи украинцев, спасающихся от российского вторжения в их страну.

Больше всего украинских беженцев прибыло в ФРГ в марте (431 тысяча человек) и апреле (198 тысяч человек), то есть в первые два месяца после нападения России на Украину. В последующие месяцы число въезжающих в Германию из Украины сократилось, но все равно превышало показатели предыдущего года.

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