 В Германии уничтожают пряники-сердечки (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.05.2021

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По Германии

В Германии уничтожают пряники-сердечки (фото)

Имбирные пряничные сердечки - товар в Германии ходовой, но лишь на ярмарках и разных народных праздниках. Во время пандемии они не проводятся.

Привет из Мюнхена

"Привет из Мюнхена"

Ашхайм • Хозяину баварской ивент-пекарни Zuckersucht ("Сахарная страсть") Бернду Достлеру (Bernd Dostler) придется утилизовать шесть тонн имбирных пряничных сердечек, испеченных еще в 2020 году для Октоберфеста в Мюнхене. Это праздник пивной, но без традиционных пряников не обходится. Они очень питательны (в 100 граммах - более 350 калорий), но их редко едят. На пряниках сахарной глазурью выписаны баварские поговорки, и немцы покупают их на память, как своего рода талисман. Но и у них есть срок годности - два года.

Имбирные сердечки. Фотографии

По надписям на сердечках можно изучать немецкий язык и некоторые диалекты

По надписям на сердечках можно изучать немецкий язык и некоторые диалекты

Мюнхен

Сердечки на одном из прошлых мюнхенских Октоберфестов

Дюссельдорф

Сердечки на рождественском рынке в Дюссельдорфе

Увы, Октоберфест отменяют из-за пандемии второй год подряд. Врасплох Достлера это не застало. Как пишет Süddeutsche Zeitung, 150 сотрудников пекарни переведены на сокращенное рабочее время, безработица им не грозит, но он по-настоящему горюет - ну, как это так, выбрасывать сердце?! А поставляют пряники по всей Германии, ведь похожие пивные праздники проводятся во многих местах. Правда, два Октоберфеста в 2021 году все же состоятся - один в Австралии, другой в Нидерландах, и небольшие партии сердечек отправятся по назначению. А вот об отмене планировавшегося Октоберфеста в Дубае пекарь не особо жалеет - в арабских странах нет традиции дарить на память такие сладости, и поставки туда малы.

В Германии выпекают от 80 до 100 тысяч тонн имбирных пряников разной формы в год, продают их и на рождественских базарах, и на всяких ярмарках. По данным Европейского статистического ведомства, в последние годы наметилось падение спроса на эту специфическую продукцию, но Достлер все же надеется, что в скором времени ситуация улучшится, а в 2022 год у Октоберфест состоится.

Смотрите также: 

  • Немецкие деликатесы

    Вкусные сувениры из Германии

    Подарки на любой вкус

    Некоторое время назад мы рассказали о типичных немецких сувенирах вроде часов с кукушкой, оставив на потом подарки, которые можно съесть или выпить. Сейчас пришел их черед. Выбор редакции сделан на основе списка продуктов, получивших в ЕС сертификаты и знаки соответствия традиционных региональных деликатесов (g.U или g.g.A). В нем сейчас насчитывается около сотни наименований из Германии.

  • Молочник в традиционной одежде региона Альгой (Баден-Вюртемберг)

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкий сыр

    Начнем с немецких сыров. Может быть, они не так знамениты, как французские или швейцарские, но и в Германии есть чем порадовать сыроманов. Знак сертификации региональных продуктов Евросоюза выдан на восемь сортов, в том числе - на сыр из горного региона Альгой (Allgäuer Bergkäse), гольштейнский тильзитер (Holsteiner Tilsiter) и полупрозрачный сыр - гессенский хандкезе (Hessischer Handkäse).

  • Музей шварцвальдской ветчины

    Вкусные сувениры из Германии

    Мясные деликатесы

    Самую известную немецкую ветчину делают в Шварцвальде, причем, уже почти 300 лет! Сертификат ЕС, защищающий название Schwarzwälder Schinken, здешние производители получили в 1997 году. Пару лет назад они даже открыли Музей шварцвальдской ветчины. Среди других назовем также окорок на кости из Вестфалии (Westfälischer Knochenschinken) и окорок по-крестьянски из Гольштейна (Holsteiner Katenschinken).

  • Тюрингская красная колбаса

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкие колбасы

    Всего же в этом списке значится сейчас полтора десятка региональных мясных продуктов из Германии. Например, кровяная колбаса с кусочками жира из Рейнской области (Flönz), твердая копченая колбаса из Айхсфельда (Eichsfelder Feldgieker), нюрнбергские сосиски для жарки (Nürnberger Rostbratwürste) или изображенная на фотографии тюрингская кровяная или красная колбаса (Thüringer Rotwurst).

  • Овцы в Люнебургской пустоши

    Вкусные сувениры из Германии

    Овцы из пустоши

    Географические знаки присвоены также пяти животноводческим регионам Германии, вернее - производимому там мясу: баранине из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidschnucke) и Дипхольца (Diepholzer Moorschnucke), баварской говядине (Bayerisches Rindfleisch), мясу луговых волов из Вюртемберга (Weideochse vom Limpurger Rind) и швабской свинине (Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch).

  • Президент США Барак Обама во время саммита G7 в Баварии летом 2015 года

    Вкусные сувениры из Германии

    Баварский брецель

    Следующий пункт программы - хлеб насущный, вернее - баварский крендель (Bayerische Brezel). Пекут их повсюду в Германии, но знак регионального деликатеса присвоен тем, которые делают в Баварии - там, где их когда-то придумали. Аппетитные брецели, конечно же, были на столах, когда летом 2015 года здесь принимали участников саммита "большой семерки".

  • Крестьянка с двумя буханками хлеба пумперникель на фотографии 1919 года

    Вкусные сувениры из Германии

    Пумперникель

    Немецкие пекарни производят более 300 сортов хлеба. Например, история ржаного пумперникеля из Вестфалии (Westfälischer Pumpernickel) насчитывает свыше четырехсот лет. В печи он должен находиться почти сутки. Часто продается в жестяных банках и может долго храниться. Он полезен и ускоряет пищеварение. Правда, название в переводе с вестфальского наречия означает "пукающий Николай"...

  • Бокал пива на набережной Рейна в Кельне

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкое пиво

    Колбасой, сыром и хлебом запаслись. Теперь можно и нужно подумать о пиве. Географические знаки на данный момент получило восемь традиционных видов этого напитка и пивных регионов. Среди них кельнский кёльш (Kölsch), баварское пиво - в целом (Bayerisches Bier) и для Октоберфеста - в частности (Oktoberfestbier), а также пиво дортмундское (Dortmunder Bier) и пиво бременское (Bremer Bier).

  • Шпреевальдские соленые огурцы

    Вкусные сувениры из Германии

    Соленые огурчики

    Солеными огурцами никого не удивишь, но в Германии есть особые огурцы почти с культовым статусом - Spreewälder Gurken, из главной немецкой огуречной кадушки - Шпреевальда. Этого регион, славящийся живописными каналами, называют "Немецкой Венецией". Его влажная и богатая гумусом почва идеально подходит для выращивания огурцов, а традиции промышленного консервирования зародились в середине XIX века.

  • Кадр из телевизионной передачи Wetten, dass…

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкая горчица

    Доподлинно неизвестно, в какой именно сорт горчицы был вынужден окунуться ведущий этого телешоу, проигравший пари, но первую немецкую горчицу ABB-Senf или Düsseldorfer Mostert начали выпускать в Дюссельдорфе в 1726 году и делают здесь до сих пор. Кстати, традиционный керамический бочонок с буквами ABB, инициалами владельца фирмы, даже попал на один из натюрмортов Винсента Ван Гога.

  • Яблочное вино

    Вкусные сувениры из Германии

    Немецкий сидр

    Бутылка вина - подарок распространенный. В Германии выбор большой, например, из подвалов мозельских или баденских виноделов. Однако знак соответствия ЕС присвоили пока лишь яблочному вину из Гессена (Hessischer Apfelwein). Ebbelwoi, как его называют во Франкфурте-на-Майне, подают в таких традиционных кувшинах. Здесь этот местный сидр является настоящим народным напитком.

  • Огуречник

    Вкусные сувениры из Германии

    Зеленый соус

    Задержимся ненадолго во Франкфурте, где есть еще один интересный региональный продукт из европейского списка - традиционный зеленый соус (Frankfurter Grüne Soße). Готовят его свежим из семи трав. Семена этих трав можно привезти в подарок вместе с рецептом. На фотографии - огуречник. Также в состав соуса входят кервель, кресс-салат, петрушка, малая кровохлебка, кислый щавель и шнитт-лук.

  • Лук сорта хёри бюлле

    Вкусные сувениры из Германии

    Сады и огороды

    Раз уж зашла речь о дарах садов и огородов, отметим, что знак соответствия ЕС в Германии имеет почти два десятка овощей и фруктов, вернее - регионов их возделывания. Среди них - этот лук со звучным названием хёри бюлле (Höri Bülle) с Боденского озера, несколько районов выращивания спаржи - Абенсберг, Борнхайм и Шробенхаузен, а также картофель из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidekartoffeln).

  • Традиционная маслобойная мельница в Лаузице

    Вкусные сувениры из Германии

    Льняное масло

    Льняное масло считается очень важным продуктом для здоровья благодаря большому количеству ценных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Один из традиционных регионов его производства в Германии - Лаузиц (Lausitz), он же Лужица. Лужицкое льняное масло (Lausitzer Leinöl) входит не только в список деликатесов Саксонии, но и получило знак регионального соответствия ЕС.

  • Открытие Музея Ганзы в 2015 году

    Вкусные сувениры из Германии

    Марципан из Любека

    В конце подборки - сладкое на десерт. Начнем с лакомств из марципана, которые в Германии традиционно производят в Любеке (Lübecker Marzipan). Такой сладкий ключ здесь подготовили к открытию музея Ганзы, в котором участвовала Ангела Меркель. В Европу рецепт марципана попал с Востока. Им восхищались еще Фома Аквинский и Боккаччо. В Любек секреты приготовления привезли, кончено же, ганзейские купцы.

  • Ахенские пряники

    Вкусные сувениры из Германии

    Ахенские пряники

    Говорим "Ахен", подразумеваем "пряники" (Aachener Printen). Считается, что в этом древнем немецком городе они появились в XV веке, а секрет их приготовления привезли сюда медных дел мастера из соседних регионов, расположенных на территории современной Бельгии. Эти пряники считаются традиционным лакомством на Рождество, но выпускают и продают их здесь круглый год.

  • Нюрнбергские имбирные пряники

    Вкусные сувениры из Германии

    Нюрнбергские имбирные пряники

    Пряников в Германии делают много разных, но помимо ахенских в Евросоюзе зарегистрировано географическое название еще только одного вида - имбирных пряников из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen). Впервые они упоминаются в конце XIV века. В 1487 году перед праздником Вознесения Господня император Фридрих III раздавал здесь такие пряники со своим профилем детям, что тоже нашло отражение в хрониках.

  • Дрезденский штолен

    Вкусные сувениры из Германии

    Дрезденский штолен

    Рождественский кекс из Дрездена (Dresdner Christstollen) также является зарегистрированной в Евросоюзе географической маркой. Производят эти кексы вручную на местных предприятиях, входящих в специальное объединение. Первое письменное упоминание датировано 1474 годом, но в нем речь шла о постной выпечке. Использовать масло для его приготовления папа римский разрешил саксонцам в 1491 году.

  • Бременский кекс

    Вкусные сувениры из Германии

    Бременский кекс

    Этот немецкий город знаменит не только музыкантами, но и своими бременскими кексами (Bremer Klaben) - местным вариантом штоленов. Готовят их из тяжелого дрожжевого теста, добавляя обильно изюм и сухофрукты в соотношении один к одному. Обязательными ингредиентами являются также кардамон, цедра лимона, ваниль и миндаль. Штолены катают вручную, а для бременских кексов используются специальные формы.

  • Разные виды пирогов баумкухен

    Вкусные сувениры из Германии

    Баумкухен из Зальцведеля

    Такие пироги выпекают во многих местах Германии - слой за слоем на вращающемся валике. Разрез напоминает годовые кольца деревьев, отсюда название баумкухен (Baumkuchen), то есть буквально - "дерево-пирог". Первый немецкий рецепт был записан в 1450 году. В Средние века подавали на свадьбах патрициев. В список ЕС включен пирог, который выпекают в городе Зальцведель (Salzwedeler Baumkuchen).

    Автор: Максим Нелюбин


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