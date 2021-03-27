В Германии уничтожают пряники-сердечки (фото)

Ашхайм • Хозяину баварской ивент-пекарни Zuckersucht ("Сахарная страсть") Бернду Достлеру (Bernd Dostler) придется утилизовать шесть тонн имбирных пряничных сердечек, испеченных еще в 2020 году для Октоберфеста в Мюнхене. Это праздник пивной, но без традиционных пряников не обходится. Они очень питательны (в 100 граммах - более 350 калорий), но их редко едят. На пряниках сахарной глазурью выписаны баварские поговорки, и немцы покупают их на память, как своего рода талисман. Но и у них есть срок годности - два года.

Имбирные сердечки. Фотографии

По надписям на сердечках можно изучать немецкий язык и некоторые диалекты

Сердечки на одном из прошлых мюнхенских Октоберфестов

Сердечки на рождественском рынке в Дюссельдорфе

Увы, Октоберфест отменяют из-за пандемии второй год подряд. Врасплох Достлера это не застало. Как пишет Süddeutsche Zeitung, 150 сотрудников пекарни переведены на сокращенное рабочее время, безработица им не грозит, но он по-настоящему горюет - ну, как это так, выбрасывать сердце?! А поставляют пряники по всей Германии, ведь похожие пивные праздники проводятся во многих местах. Правда, два Октоберфеста в 2021 году все же состоятся - один в Австралии, другой в Нидерландах, и небольшие партии сердечек отправятся по назначению. А вот об отмене планировавшегося Октоберфеста в Дубае пекарь не особо жалеет - в арабских странах нет традиции дарить на память такие сладости, и поставки туда малы.

В Германии выпекают от 80 до 100 тысяч тонн имбирных пряников разной формы в год, продают их и на рождественских базарах, и на всяких ярмарках. По данным Европейского статистического ведомства, в последние годы наметилось падение спроса на эту специфическую продукцию, но Достлер все же надеется, что в скором времени ситуация улучшится, а в 2022 год у Октоберфест состоится.

Смотрите также:

