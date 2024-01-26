В Германии ухудшился потребительский климат

Институты GfK и NIM сообщили о снижении барометра потребительских настроений на 4,3 пункта до -29,7 пункта, что является худшим показателем с марта 2023 года. До пандемии этот индекс держался на уровне +10 пунктов.

В Германии в наступившем году потребительские настроения находятся на низшем уровне с марта 2023 года. После краткосрочного улучшения в канун 2024 года барометр потребительского климата вновь неожиданно сократился, сообщили в пятницу, 26 января, по результатам проведенного опроса Институт потребительских исследований GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений NIM.

По прогнозу на февраль, индекс потребительских настроений в Германии упал на 4,3 пункта до -29,7 пункта. Перед пандемией значение этого показателя находилось на стабильном уровне около +10 пунктов.

Стремление к накоплению сбережений на фоне инфляции, кризисов и войн

Ухудшение потребительских настроений среди прочего связано со стремлениями к накоплению сбережений, отмечаемое в начале года, указывают нюрнбергские эксперты. Кроме того, свою роль в низких показателях данного индекса играют кризисы и войны, а также держащаяся на высоком уровне инфляция, которая в декабре выросла с 3,2 до 3,7 процента, а по итогам 2023 года составила 5,9 процента. Это сдерживает готовность потребителей к крупным приобретениям, таким как мебель, автомобили и электронные устройства, отмечается далее.

По мнению эксперта NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl), наблюдавшееся месяц назад улучшение потребительских настроений являлось кратковременным и было связано с рождественскими праздниками. В целом исследователи отмечают наиболее сильную склонность к сбережениям с августа кризисного 2008 года.

Исследователи рассчитывают показатели потребительских настроений на основе опроса примерно 2 тысяч потребителей.

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