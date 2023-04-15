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Предупредительная забастовка в Германии, март 2023 годаФото: Fabian Bimmer/REUTERS
ПолитикаГермания

В ФРГ в тарифном споре в госсекторе предложен компромисс

Сергей Ромашенко
47 мин. назад

Согласительная комиссия выдвинула компромиссный вариант для 2,5 млн госслужащих в Германии. В случае если профсоюзы отвергнут его, может быть объявлена бессрочная забастовка.

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В тарифном конфликте вокруг повышения зарплат 2,5 млн госслужащих Германии наметился прогресс. Согласительная комиссия, сформированная работодателями и профсоюзами, в субботу, 15 апреля, представила рекомендацию, согласно которой госслужащим к февралю 2024 года поэтапно выплатят по три тысячи евро в качестве компенсации за рост инфляции. Эта сумма не будет облагаться налогами.

В соответствии с предложенным планом, с 1 марта 2024 года тарифные зарплаты госслужащих будут сначала увеличены на 200 евро, а на втором этапе - на 5,5 процента. Минимальное повышение должно составить 340 евро. План, предложенный согласительной комиссией, рассчитан на два года.

Угроза бессрочной забастовки

Эта рекомендация призвана не урегулировать конфликт, а лишь заложить основу для продолжения тарифных переговоров, которые должны возобновиться 22 апреля в Потсдаме. Если эти переговоры не увенчаются успехом, то профсоюзы запустят процедуру голосования об объявлении бессрочной забастовки.

Профсоюзы Ver.di и dbb-Tarifunion добиваются для госслужащих повышения зарплат на 10,5 процента, но не менее чем на 500 евро в месяц. Они настаивают на тарифном соглашении со сроком действия в один год.

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