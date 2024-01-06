В Германии стали меньше экономить газ

Жители и промышленность в ФРГ расходуют на шесть процентов больше газа, чем годом ранее, но власти не беспокоятся.

Потребление газа в Германии в начале зимы 2023-2024 гг. выросло на шесть процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это следует из предварительного отчета немецкого Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), на который опирается глава ведомства Клаус Мюллер (Klaus Müller). Его заявление публикуют издания медиагруппе Funke в субботу, 6 января.

Согласно данным BNetzA, рост потребления газа в частных домохозяйствах в ФРГ вырос "почти на три процента", а в промышленности - приблизительно на девять процентов.

Подробной статистики Мюллер не привел, но отметил, что ведомство настроено оптимистично. "Этой зимой мы по-прежнему используем примерно на 16 процентов меньше газа, чем до кризиса", - указал он. По его словам, немецкие газохранилища также заполнены достаточным количеством топлива - более чем на 90 процентов.

Немцев призывают "не расслабляться" с отоплением

Федеральное агентство по сетям этой зимой не требует от граждан каких-либо особых усилий по экономии газа, отметил Мюллер, - но призывает "использовать его осторожно", предупреждая о будущем подорожании топлива. Чиновник обосновывает это ростом тарифов на использование ископаемого топлива ввиду экологической политики ФРГ, а также отменой ограничения цен на энергоносители и повышения НДС на газ, который власти снизили осенью 2022 года на фоне ожидаемого энергетического кризиса в ФРГ.

"Я бы сказал так: не обязательно отапливать каждую комнату в доме так же, как гостиную. Но, если делать это, под угрозу газоснабжение вы не поставите", - цитируют СМИ Мюллера.

Германия перестала зависеть от газа из России

Летом 2022 года российский концерн "Газпром" сначала сильно сократил, а затем полностью прекратил поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 1" в Германию, сославшись на необходимость ремонтных работ. При этом российская компания отказывалась забирать из ФРГ отремонтированную турбину, требуемую для работы газопровода, ссылаясь на санкции ЕС, введенные против Кремля из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На фоне "газового шантажа", а также произошедших позднее диверсий на ветках "Северных потоков" Германия стала искать альтернативных поставщиков топлива - важнейшим из них стала Норвегия, во многом восполнившая дефицит газа после ограничений поставок из РФ. Кроме того, ФРГ начала активно разрабатывать проект по постройке терминалов для сжиженного природного газа (СПГ). Уже к концу 2022 года немецкие власти сообщили, что страна преодолела зависимость от российского топлива.

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