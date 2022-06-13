 В Германии создадут горячую линию для сообщений о нарушениях санкций | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2022

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Германия

В Германии создадут горячую линию для сообщений о нарушениях санкций

Горячая линия для информаторов и реестр активов, подпавших под ограничительные меры, появятся в ФРГ в рамках второго закона об исполнении санкций, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Полицейский автомобиль в немецком городе Мюльхайм

В Германии будет создана специальная горячая линия для сообщений об активах, подпавших под европейские санкции, и попытках обойти ограничительные меры, сообщил участникам заседания Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) во вторник, 14 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кроме того, в стране появится национальный реестр имущества, которое подпало под санкции либо происхождение которого не выяснено, пообещал Шольц. 

"Агрессия России против Украины показала, что санкции должны как можно скорее стать более эффективными, особенно против российских олигархов и их спрятанных активов", - заявил глава германского правительства. Все эти инициативы, по его словам, будут приняты в рамках второго федерального закона об исполнении санкций. Первый такой закон был принят в мае текущего года.

Закон об исполнении санкций в ФРГ

Закон об исполнении санкций, призванный упростить сотрудничество и обмен информацией между различными ведомствами, которые следят за соблюдением ограничительных мер, был принят из-за значительного расширения санкционного списка Евросоюза. Он обязывает компании и физические лица, подпавшие под санкции, сообщать об их собственности немецким властям. За нарушение предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до одного года, говорится на сайтефедерального правительства.

Закон также расширил полномочия ряда ведомств, например Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU) и Немецкого федерального банка (Бундесбанка). Их сотрудники теперь могут проводить обыски в квартирах и помещениях фирм, допрашивать свидетелей и запрашивать у банков информацию о владельцах счетов и ценных бумаг. 

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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