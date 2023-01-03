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В Германии снизился уровень доверия политическим институтам

Даниил Сотников
40 мин. назад

Больше всего немцев доверяют федеральному президенту, меньше всего - политическим партиям. За год уровень доверия главным политическим институтам заметно снизился.

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В Германии за год заметно снизился уровень доверия к  основным политическим институтам страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Trendbarometer, проведенного социологической службой Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv и опубликованного во вторник, 3 января.

Сильнее всего снизился уровень доверия федеральному канцлеру и правительству - на 24 и 22 процентных пункта соответственно. Канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) доверяют 33 процента опрошенных, а федеральному правительству - 34 процента респондентов.

Больше всего немцев доверяют федеральному президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) - 63 процентов опрошенных, что на 12 процентных пунктов ниже, чем год назад. На втором месте в рейтинге доверия - правительства федеральных земель (46 процентов), на третьем - бургомистры и члены городских советов (44 процента). По 43 процента опрошенных заявили, что доверяют городским и общинным представительствам.

37 процентов граждан Германии по-прежнему доверяют бундестагу - это на 13 процентных пунктов меньше, чем в 2021 году. Органам Евросоюза доверяют 31 процент немцев, а политическим партиям - 17 процентов опрошенных. В обоих случаях уровень доверия снизился на семь процентных пунктов.

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