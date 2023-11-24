В Германии слегка улучшился индекс деловых настроений

У немецких предприятий слегка понизился уровень пессимизма в плане развития их бизнеса в ближайшие месяцы, а деловые настроения - улучшились. Это следует из индекса деловых настроений, опубликованного мюнхенским Институтом экономических исследований ifo в пятницу, 24 ноября. Он отражает мнение 9000 немецких предприятий об их текущей ситуации и их ожидания на будущее.

Как указал руководитель ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest), улучшение деловых настроений в Германии эксперты института фиксируют уже третий месяц подряд. Так, в ноябре соответствующие показатели превысили октябрьские на 0,4 пункта, достигнув 87,3. Между тем это улучшение оказалось менее масштабным, чем ожидавшийся экспертами подъем до 87,5.

Рецессия в Германии

Несмотря на повышение индекса деловых настроений, в ifo по-прежнему фиксируют рецессию в Германии. Последствия кризиса вокруг федерального бюджета ФРГ в ноябрьском индексе деловых настроений отражены не были, говорится в пресс-релизе.

Глава ifo Клеменс Фюст Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Из ноябрьского индекса ifo следует, что уровень удовлетворения текущей ситуацией у немецких компаний слегка вырос, а уровень скепсиса в плане собственных перспектив - слегка понизился, констатирует Клеменс Фюст, указывая, что это относится, в первую очередь, к предприятиям из энергоемких отраслей. Однако настроения в сфере строительства являются "исключительно негативными", оговаривает он.

"Немного улучшившиеся показатели индекса ifo не должны вводить в заблуждение: Германия все еще находится в рецессии", - предупреждает и главный экономист банка VP Томас Гитцель (Thomas Gitzel). Аналогичное мнение высказывает главный экономист банка Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer). "Я по-прежнему исхожу из того, что в зимнее полугодие объем немецкой экономики слегка сократится", - говорит он.

В свою очередь экономист банка федеральной земли Баден-Вюртенберг (LBBW) Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch) высказывает мнение, что четвертый квартал 2023 года ознаменует и пик рецессии. "Начиная с наступающего года мы ожидаем легкого оживления экономической динамики", - говорит он.

Снижение ВВП Германии в третьем квартале 2023 года

Между тем, как сообщило 24 ноября Федеральное статистическое ведомство, валовой внутренний продукт Германии в третьем квартале 2023 года сократился на 0,1 процента. Эксперты объясняют это в первую очередь снижением покупательной активности населения, предприятий и государственных структур в связи с сохраняющимся в стране высоким уровнем инфляции. Если сокращение ВВП страны будет отмечено и в четвертом квартале 2023 года, то можно будет говорить о "технической рецессии" в Германии, указывает в данной связи агентство Reuters.

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