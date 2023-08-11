В Германии школьник нашел 1800-летнюю монету
В пятницу, 11 августа, в Бремене представили археологическую находку и ее первооткрывателя - девятилетнего мальчика. Находка, о которой идет речь, - римская серебряная монета: денарий времен римского императора Марка Аврелия, который правил с 161 года по 180 год.
Необычная находка для Бремена
"Для Бремена эта находка представляет особую ценность", - заявила руководительница бременского археологического ведомства Ута Халле (Uta Halle).
Помимо исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами территорий, находившихся под властью Римской империи. Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.
Школьник Бьярне (Bjarne) отнес сначала монету домой, а потом, спустя какое-то время, обратился к городским экспертам по археологии.
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