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В Германии школьник нашел 1800-летнюю монету

Марина Борисова
22 мин. назад

Сенсационную находку школьник из Бремена сделал еще прошлым летом, но общественности римскую монету показали только сейчас.

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Находка - монета
На пресс-конференции в пятницу, 11 августа 2023 годаФото: Carmen Jaspersen/dpa/picture alliance

В пятницу, 11 августа, в Бремене представили археологическую находку и ее первооткрывателя - девятилетнего мальчика. Находка, о которой идет речь, - римская серебряная монета: денарий времен римского императора Марка Аврелия, который правил с 161 года по 180 год.

Необычная находка для Бремена 

 "Для Бремена эта находка представляет особую ценность", - заявила руководительница бременского археологического ведомства Ута Халле (Uta Halle).

Римская серебряная монета
Эту римскую серебряную монету Бьярне нашел, гуляя после школы Фото: Carmen Jaspersen/dpa/picture alliance
Ута Халле и Бьярне на пресс-конференции
Ута Халле и Бьярне на пресс-конференцииФото: Carmen Jaspersen/dpa/picture alliance

Помимо исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами территорий, находившихся под властью Римской империи. Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.

Школьник Бьярне (Bjarne) отнес сначала монету домой, а потом, спустя какое-то время, обратился к городским экспертам по археологии.

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