В Германии отмечен скачок заболеваемости COVID-19

В Германии зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19. За истекшие сутки коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий эту инфекцию, выявлен у 28 037 человек, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI) в четверг, 28 октября. Общее число инфицированных достигло 4 534 452.

Кроме того, за минувшие 24 часа скончались еще 126 больных с подтвержденным ковидом. В целом пандемия в ФРГ унесла жизни 95 485 человек.

Семидневный средний показатель прироста заражений в целом по стране за сутки подскочил с 118 до 130,2 случая на 100 тысяч жителей. Однако в федеральных землях его значение существенно колеблется - от 59,6 в Сааре до 259,8 в Тюрингии. А в баварском городке Мюльдорф-ам-Инн показатель достиг 621,5 случая.

Растет нагрузка на реанимационные отделения

Немецкое больничное общество (DKG) предупредило о чрезмерной нагрузке на отделения интенсивной терапии, из-за чего приходится переносить операции, не требующие безотлагательного вмешательства. За неделю число пациентов в реанимационных отделениях выросло на 15 процентов. "Мы находимся в критической ситуации", - отметил председатель DKG Геральд Гас (Gerald Gaß).

Непривитые не хотят менять статус-кво

Между тем большинство непривитых от ковида в Германии намерены до конца года сохранять статус-кво, следует из опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу министерства здравоохранения. Так, 65 процентов респондентов "ни в коем случае" не собираются делать прививку, а почти четверть (23 процента) склонны скорее отказаться от нее. Лишь два процента опрошенных намерены получить вакцину.

Чаще всего отказывающиеся от прививки объясняют свое решение сомнениями в безопасности лекарственного препарата. Так, 74 процента респондентов считают используемые вакцины недостаточно испытанными. А почти две трети (62 процента) участников опроса опасаются побочных эффектов или долгосрочных последствий.

По состоянию на 28 октября в 84-миллионной Германии сделано более 111 млн прививок от ковида. 69,3 процента населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины, а 66,5 процента привиты полностью. Хуже всего с вакцинацией обстоят дела в Саксонии (лишь 58,9 процента населения сделали минимум одну прививку) и Тюрингии (62 процента).

Распространение SARS-CoV-2 в мире

РНК-содержащий коронавирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен более чем у 245 млн жителей планеты, свыше 4,9 млн больных COVID-19 скончались, около 223 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 45 млн) и летальных исходов (свыше 740 тысяч) приходится на США.

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