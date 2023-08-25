В Германии считают невозможным участие РФ в Паралимпиаде

Пока идет война, а ее последствия становятся все ужаснее, участие россиян и белорусов в спортивных состязаниях невообразимо, а позиция МОК в этой связи безумна, заявил глава немецкого паралимпийского комитета.

Немецкие паралимпийцы по-прежнему не видят альтернативы исключению россиян и белорусов из состава участников Паралимпийских игр 2024 года. "Когда бушует война и каждый день не только продолжается это убийственное вторжение, но и его последствия становятся все ужаснее, было бы просто невообразимым выступать друг против друга в мирных соревнованиях", - заявил глава Немецкого союз спортсменов с ограниченными возможностями (DBS) Фридхельм Юлиус Бойхер (Friedhelm Julius Beucher) в интервью спортивному информагентству SID в пятницу, 25 августа.

Глава DBS считает "безумной" позицию МОК

За год до начала Паралимпийских игр в Париже глава союза, выполняющего в Германии также функции Национального паралимипийского комитета, отверг и участие атлетов из РФ и Беларуси с "нейтральным" статусом. "В странах, находящихся в состоянии войны, не существует нейтралитета", - пояснил он. Поэтому позиция Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян и белорусов, не замеченных в открытой поддержке войны, "честно говоря, безумна", добавил Бойхер.

Он ожидает, что спортивные чиновники из неевропейских стран "из-за глобальной ситуации" предпримут усилия по допуску россиян и белорусов к стартам. Вместе с тем DBS представляет единую позицию с другими европейскими комитетами, а также с национальными паралимпийскими комитетами во многих частях мира и "будет продвигать эту мирную позицию Германии и Европы" на совместных обсуждениях.

МПК рассмотрит вопрос о российских и белорусских атлетах в конце сентября

В отличие от МОК, Международный паралимпийский комитет (МПК) пока не давал рекомендаций о предоставлении возможности для участия в соревнованиях россиян и белорусов на определенных условиях. На Генеральной ассамблее в Бахрейне в конце сентября МПК намерен рассмотреть вопрос о возможном допуске к парижской Паралимпиаде российских и белорусских спортсменов.

На Паралимпийских играх в Токио в 2021 году россияне завоевали в общей сложности 118 медалей, заняв в неофициальном командном зачете четвертое место позади Китая, Великобритании и США. Белорусы выиграли семь медалей. В Паралимпиаде в Пекине в 2022 году россияне и белорусы не участвовали. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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