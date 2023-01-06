В ФРГ возросло число заявлений об увольнении из бундесвера

Власти Германии связывают рост числа отказников в бундесвере с войной в Украине. Почти пятикратное увеличение количества уклонистов зафиксировано всего за один год.

Число заявлений об увольнении с воинской службы в бундесвере за минувший год увеличилось почти в пять раз, сообщило Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в пятницу, 6 января.

Если в 2021 году в федеральное ведомство по делам семьи поступило 201 заявление с просьбой освободить от несения воинской службы, то в прошлом году был зарегистрирован 951 такой документ. Еще только в сентябре количество подобных заявлений составляло 657. Тогда же представитель ведомства отметил, что с начала 2022 года количество заявлений с просьбой о приеме в ряды вооруженных сил ФРГ снижается.

Страх из-за войны в Украине

Многие уклонисты объясняют свою позицию войной против Украины и опасениями по поводу возможной эскалации конфликта. Они говорят, что не рассчитывали на участие в боевых действиях.

Глава общественной организации "Немецкое общество мира - Объединенные уклонисты от военной службы" ("Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) Михаэль Шульце фон Глассер (Michael Schulze von Glaßer) заявил, что "солдатам, не желающим в нынешние неспокойные времена стрелять в других людей, нужно предложить простой выход из армии". Бундесвер сам не должен быть заинтересован в солдатах, которые "внутренне уже уволились", считает эксперт.

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