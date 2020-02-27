 Ахмет, Бартош и Божена - в Германии разнообразили карту погоды (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.01.2021

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По Германии

Ахмет, Бартош и Божена - в Германии разнообразили карту погоды (фото)

Первые циклоны и антициклоны 2021 года в Германии будут названы именами жителей страны с миграционными корнями.

Карта погоды

Берлин • О том, откуда берутся названия на актуальных картах погоды в Германии, мы уже подробно рассказывали в статье: Ураган "Забине": кто дает имена природным катаклизмам. Речь идет, конечно, не только об ураганах. Назвать своим или каким-то другим именем по своему усмотрению будущий циклон или антициклон может каждый желающий, став своего рода спонсором, вернее - крестным родителем немецкой погоды (Wetterpate).

Для этого надо оформить заявку на сайте Учебной метеостанции Берлинского свободного университета, которая отвечает за названия, принять условия соглашения и перевести благотворительный взнос - 240 евро за циклон и 360 евро за антициклон. 

Как сообщает информационное агентство dpa, в первой половине 2021 года на немецких погодных картах сначала будут менять друг друга иностранные имена - имена жителей Германии с миграционными корнями. Для первых циклонов года - Ahmet, Bartosz, Cemal, Dimitrios, Erhan, Flaviu, Goran, Hakim, Irek и Jussuf . Для первых антициклонов - Antje, Bozena, Chana и Dragica.

Снимок со спутника

Погода с миграционными корнями

Иностранные имена появлялись на немецких погодных картах и раньше, но по отдельности и в разное время. Сейчас первые четырнадцать заявок наступившего года оформила и оплатила инициативная группа - объединение "Новые немецкие медийщики" (Neue deutsche Mеdienmacher*innen, NdM). "Нам важно, чтобы разнообразие в обществе наконец-то стало нормальностью - повсюду", - подчеркнула председатель объединения Ферда Атаман (Ferda Ataman). Организация выступает, в частности, за увеличение доли сотрудников с миграционными корнями в средствах массовой информации в Германии, а партнеры NdM - в Австрии и Швейцарии.

Сейчас примерно каждый четвертый житель Германии имеет миграционные корни. В 2019 году в ФРГ проживали 21,2 млн человек, при рождении получивших гражданство иного государства. Самые частые страны происхождения - Турция, Польша и Россия.

Индивидуальная карта погоды

На сайте акции "Коррекция погоды" - Wetterberichtigung.org - каждый может также сам создать свою собственную карту для публикации в соцсетях.

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    Автор: Максим Нелюбин


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